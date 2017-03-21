Регистрация волонтеров для ЧМ-2018 стартует в Екатеринбурге
21 марта.
Interfax-Russia.ru — Набор волонтеров для чемпионата мира по футболу 2018, начнется в Екатеринбурге в среду, сообщает департамент информационной политики губернатора Свердловской области.
Старт регистрации участников по программе «Городские волонтеры» дадут послы Екатеринбурга как
Мероприятие пройдет в Окружном доме офицеров на общем сборе ветеранов Свердловской области.
«Активисты волонтерского центра
Кроме того, участники мероприятия смогут выиграть памятные призы с символикой ЧМ-2018 и сфотографироваться в фотозоне, посвященной Екатеринбургу.
Отмечается, что в ближайшее время активисты волонтерского центра проведут презентации программы «Городские волонтеры» в школах и колледжах, а также познакомят с ней сотрудников некоторых крупных корпораций.
Команда из одной тысячи городских волонтеров будет сформирована в Екатеринбурге для организации мероприятий ЧМ-2018. «Они будут создавать атмосферу праздника в городе, осуществлять навигацию и информирование болельщиков предстоящего мундиаля», — поясняется в
Всего он должен подготовить три тысячи волонтеров по программам «Волонтеры Оргкомитета» и «Городские волонтеры» для обеспечения матчей ЧМ-2018 в Екатеринбурге.
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