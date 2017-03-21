Регистрация волонтеров для ЧМ-2018 стартует в Екатеринбурге

Старт регистрации участников по программе «Городские волонтеры» дадут послы Екатеринбурга как города-организатора ЧМ-2018, представители городской администрации и директор волонтерского центра Александр Антимонов.

Мероприятие пройдет в Окружном доме офицеров на общем сборе ветеранов Свердловской области.

«Активисты волонтерского центра города-организатора Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в России Екатеринбурга проведут викторину с вопросами о Кубке Конфедераций 2017 года и Чемпионате мира по футболу 2018 года, а также расскажут о возможности принять участие в самом масштабном спортивном событии в мире в качестве волонтера», — говорится в сообщении.

Кроме того, участники мероприятия смогут выиграть памятные призы с символикой ЧМ-2018 и сфотографироваться в фотозоне, посвященной Екатеринбургу.

Отмечается, что в ближайшее время активисты волонтерского центра проведут презентации программы «Городские волонтеры» в школах и колледжах, а также познакомят с ней сотрудников некоторых крупных корпораций.

Команда из одной тысячи городских волонтеров будет сформирована в Екатеринбурге для организации мероприятий ЧМ-2018. «Они будут создавать атмосферу праздника в городе, осуществлять навигацию и информирование болельщиков предстоящего мундиаля», — поясняется в пресс-релизе. В октябре 2015 года волонтерский центр Уральского федерального университета (УрФУ) получил официальный статус центра подготовки волонтеров FIFA 2018 года в России.

Всего он должен подготовить три тысячи волонтеров по программам «Волонтеры Оргкомитета» и «Городские волонтеры» для обеспечения матчей ЧМ-2018 в Екатеринбурге.