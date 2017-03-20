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20 марта 2017, 19:01 | Футбол: Чемпионат мира | РБК-Спорт

ФИФА пожизненно дисквалифицировала арбитра отборочного турнира ЧМ-2018

​ФИФА отстранила от обслуживания матчей ганского арбитра Джозефа Лэмпти. Он наказан за предвзятое судейство.

Лэмпти был пожизненно дисквалифицирован после матча отборочного матча чемпионата мира 2018 года между сборными ЮАР и Сенегала. Матч закончился со счетом 2:1 в пользу южноафриканцев, а один из голов был забит с пенальти. Лэмпти назначил одиннадцатиметровый за игру рукой Калиду Кулибали, однако повтор показал, что сенегалец сыграл коленом.

ФИФА после расследования пришла к выводу, что Лэмпти намеренно принял неправильное решение и тем самым нарушил один из пунктов дисциплинарного кодекса Федерации (незаконное влияние на результат матча).

Лэмпти запрещено заниматься любой футбольной деятельностью. В том числе ему запрещено занимать административные посты в футбольных федерациях. Арбитр может подать апелляцию в ФИФА и Спортивный арбитражный суд.

ФИФА рассматривала также дело в отношении помощника Лэмпти в том матче, Давида Ларейя, но обвинения в его адрес были сняты.

Решение о возможной переигровке матча будет принято после того, как будет рассмотрена апелляция Лэмпти (в том случае, если он решит опротестовать вердикт ФИФА). Пока результат матча оставлен в силе.

Победа над Сенегалом позволила сборной ЮАР остаться на втором месте в группе. Сенегал за два тура до конца отборочного турнира идет третьим. На чемпионат мира выйдут победители групп. Сборная Буркина-Фасо, которая лидирует в группе D, опережает ЮАР за счет дополнительных показателей.

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