Тренер сборной Хорватии Чачич: Украина заслуживает уважения
Главный тренер сборной Хорватии Анте Чачич прокомментировал предстоящий матч отборочного турнира на ЧМ-2018 против сборной Украины, сообщает Isport.
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«После назначения Шевченко у сборной Украины дела пошли хорошо, команда ни разу не проиграла.
Украинцы компактно защищаются, хорошо выходят из обороны в атаку, отлично взаимодействуют в центре поля. Это заслуживает уважения.
Несмотря на это, сборная Хорватии ни против одного соперника не ищет оправданий, — заявил Чачич в интервью официальному сайту хорватского футбольного союза.
Как сообщал УНИАН, матч Хорватия — Украина состоится 24 марта в Загребе на стадионе «Максимир». Начало игры в 21.45 по киевскому времени.
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