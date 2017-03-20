Тренер сборной Хорватии Чачич: Украина заслуживает уважения

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«После назначения Шевченко у сборной Украины дела пошли хорошо, команда ни разу не проиграла.

Украинцы компактно защищаются, хорошо выходят из обороны в атаку, отлично взаимодействуют в центре поля. Это заслуживает уважения.

Несмотря на это, сборная Хорватии ни против одного соперника не ищет оправданий, — заявил Чачич в интервью официальному сайту хорватского футбольного союза.

Как сообщал УНИАН, матч Хорватия — Украина состоится 24 марта в Загребе на стадионе «Максимир». Начало игры в 21.45 по киевскому времени.