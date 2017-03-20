Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-worldcup/29142990/
20 марта 2017, 18:48 | Футбол: Чемпионат мира | УНИАН

Тренер сборной Хорватии Чачич: Украина заслуживает уважения

Главный тренер сборной Хорватии Анте Чачич прокомментировал предстоящий матч отборочного турнира на ЧМ-2018 против сборной Украины, сообщает Isport.

После назначения <span class=error>Шевченко</span> у сборной Украины дела пошли хорошо считает тренер хорватской команды. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«После назначения Шевченко у сборной Украины дела пошли хорошо, команда ни разу не проиграла.

Украинцы компактно защищаются, хорошо выходят из обороны в атаку, отлично взаимодействуют в центре поля. Это заслуживает уважения.

Несмотря на это, сборная Хорватии ни против одного соперника не ищет оправданий, — заявил Чачич в интервью официальному сайту хорватского футбольного союза.

Как сообщал УНИАН, матч Хорватия — Украина состоится 24 марта в Загребе на стадионе «Максимир». Начало игры в 21.45 по киевскому времени.

Сборная Хорватии
Новости Матчи Состав Статистика
Сборная Украины
Новости Матчи Состав Статистика
Все спортивные новости Украины
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Чемпионата мира

Еще 7 новостей  Все новости
20 марта

Раде предлагают изменения в УК, позволяющие арест судов-нарушителей за рейсы в Крым

Украина и НАТО проводят учения в Черном море

Порошенко: обмен товарами с ОРДЛО может возобновиться, как только Украине вернут украденные заводы