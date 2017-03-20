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20 марта 2017, 17:29 | Футбол: Чемпионат мира | Спорт-Экспресс

ФИФА пожизненно дисквалифицировала ганского арбитра

Ганский арбитр Джозеф Одартей Лэмпти был пожизненно дисквалифицирован ФИФА, сообщает официальный сайт федерации.

Он был признан виновным в нарушении правила 69 часть 1 («незаконное влияние на результат матча») во время матча отборочного турнира ЧМ-2018 между ЮАР и Сенегалом. Дополнительная информация будет обнародована после завершения расследования. С представителя ганской федерации Дэвида Ларьеа, также фигурировавшего в расследовании, все обвинения были сняты.

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