Алексис серьёзно повредил лодыжку и может пропустить матчи Чили в отборе ЧМ-2018

«Правая лодыжка Алексиса находится в ужасном состоянии. Он не должен был выходить на поле во втором тайме, но настоял на том, что хочет сыграть. В концовке мы были вынуждены его заменить.



Сыграет ли Алексис за сборную Чили? Если это просто ушиб, то да. Если повреждены связки, то нет», — цитирует Венгера BBC Sport.



«Арсенал» проведёт свой следующий матч лишь 2 апреля, однако Санчес получил вызов в сборную Чили на матчи отбора ЧМ-2018 с Аргентиной (24 марта) и Венесуэлой (29 марта).