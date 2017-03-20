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20 марта 2017, 15:38 | Футбол: Чемпионат мира | Чемпионат.com

Алексис серьёзно повредил лодыжку и может пропустить матчи Чили в отборе ЧМ-2018

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер сообщил, что форвард Алексис Санчес получил серьёзную травму во время матча с «Вест Бромвич Альбион» (1:3) в 29-м туре АПЛ.

«Правая лодыжка Алексиса находится в ужасном состоянии. Он не должен был выходить на поле во втором тайме, но настоял на том, что хочет сыграть. В концовке мы были вынуждены его заменить.

Сыграет ли Алексис за сборную Чили? Если это просто ушиб, то да. Если повреждены связки, то нет», — цитирует Венгера BBC Sport.

«Арсенал» проведёт свой следующий матч лишь 2 апреля, однако Санчес получил вызов в сборную Чили на матчи отбора ЧМ-2018 с Аргентиной (24 марта) и Венесуэлой (29 марта).

Сборная Чили
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