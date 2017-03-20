Российских участников ЧМ-2014 проверят на допинг задним числом
Допинг-пробы футболистов сборной России образца чемпионата мира 2014 года могут подвергнуться повторному исследованию. Почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил «Газете.Ru», что перепроверка едва ли проведет к серьезным последствиям и проведению ЧМ-2018 в нашей стране ничего не угрожает. В Российском антидопинговом агентстве отказались комментировать «слив» информации своим сотрудником.
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23 российских футболиста, входившие в заявку национальной сборной страны на чемпионате мира-2014 в Бразилии, попали в список независимого эксперта Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена, утверждает «Лайф» со ссылкой на источники в Международной федерации футбола (ФИФА).
Если верить изданию, Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) отправило в ФИФА по соответствующему запросу информацию о
Такую информацию предоставила сотрудник агентства Камила Шафеева.
Ранее в СМИ сообщалось о том, что комиссия WADA потребовала данные о тестах Александра Кокорина, Игоря Акинфеева, Юрия Жиркова, Дениса Глушакова и Игоря Денисова. Также есть сведения, что в докладе Макларена фигурирует
Широков пропустил ЧМ-2014
Кроме Широкова все остальные продолжают трудовую деятельность в своих клубах Российской футбольной
Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков, который присутствовал три года назад в Бразилии и знаком со схемой тогдашних заборов проб, считает, что сведениям о запросе ФИФА не следует придавать слишком серьезного значения.
«Мое отношение к информации об интересе ФИФА к
После каждой игры от каждой команды, участвующей в турнире, на проверку отправляются два футболиста. Причем проверяются их пробы не в российских лабораториях, а в международных, имеющих аккредитацию WADA.
В случае с нашей командой все прошло спокойно. Футболисты, отправленные на проверку, позже последовательно приняли участие во втором и третьем турах группового этапа, а затем выступали за сборную в отборочном турнире к Евро-2016.
Нужно понимать, что это стало, увы, общей тенденцией. В том или ином виде такого рода дезинформация всплывает с 2010 года. Воспринимать все это серьезно — себе дороже. Только в том случае, если появляется официальная информация от ФИФА, возбуждающей досье на футболистов и начинающей расследование, можно говорить о
Напомним, что сборная России на ЧМ сыграла вничью с Кореей и Алжиром (по 1:1) и уступила Бельгии (0:1), не сумев выйти из достаточно легкой группы.
Адвокат Олег Сухов в комментарии «Газете.Ru» назвал очередные проверки формальностью, которые никак не повлияют на право России провести ЧМ-2018. По мнению эксперта, российскому футболу едва ли грозит
«Интерес к пробам российских футболистов на чемпионате мира в Бразилии связан с тем, что они упомянуты в докладе Макларена о допинге в российском спорте, — уточнил юрист. — Однако ни в самом докладе, ни у WADA никаких данных, подтверждающих употребление спортсменами допинга, нет.
Данная проверка, как и другие недавние проверки WADA, носит скорее технический характер, и вряд ли станет причиной скандального открытия употребления футболистами допинга в 2014 году.
Если все же пробы окажутся положительными, то вопрос будет решаться конкретно с теми игроками, в анализах которых окажутся подозрительные вещества. Всю сборную санкции вряд ли затронут, для этого требуется
Руководству российского футбола пока не стоит активно вмешиваться в процесс, поскольку не стоит портить отношения с WADA, так как пока просто проходит формальная проверка, на нарушающая ничьи интересы.
В РУСАДА «Газете.Ru» отказались предоставить позицию организации по данному вопросу. Ответившая на звонок руководитель
«Самое лучшее в данной ситуации — не относиться к этому никак и не комментировать вообще, — пояснили в РУСАДА. — Я отвечаю за работу
Мы всегда открыты для прессы, если дело касается действительно важных и животрепещущих для нашей страны вопросов. Но в данном случае единственно возможный и адекватный вариант — отсутствие всяких комментариев.
Добавим, что в последнее время РУСАДА развило серьезную активность. В частности, структура взяла анализы для исследования на предмет допинга у сотрудников паралимпийской сборной России по лыжным гонкам и биатлону.
Тестированию подверглись главный тренер команды Ирина Громова, а также массажист Ирина Корниенко, сервисмены Роман Жеребьятов и Вячеслав Алексеенков.
Надзирающим органом за деятельностью РУСАДА является Британское антидопинговое агентство (UKAD). В понедельник РУСАДА обрело нового исполняющего обязанности генерального директора вместо Анны Анцелиович, подавшей в отставку в начале марта. Вакантную должность заняла Татьяна Чиркина. Предполагается, что она будет осуществлять руководство организацией до выборов нового главы на конкурсной основе.
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