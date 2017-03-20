Российских участников ЧМ-2014 проверят на допинг задним числом

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23 российских футболиста, входившие в заявку национальной сборной страны на чемпионате мира-2014 в Бразилии, попали в список независимого эксперта Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена, утверждает «Лайф» со ссылкой на источники в Международной федерации футбола (ФИФА).

Если верить изданию, Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) отправило в ФИФА по соответствующему запросу информацию о допинг-пробах «нескольких известных игроков».

Такую информацию предоставила сотрудник агентства Камила Шафеева.

Ранее в СМИ сообщалось о том, что комиссия WADA потребовала данные о тестах Александра Кокорина, Игоря Акинфеева, Юрия Жиркова, Дениса Глушакова и Игоря Денисова. Также есть сведения, что в докладе Макларена фигурирует экс-капитан сборной России Роман Широков, уже завершивший карьеру. Впрочем, сам спортсмен, как и его агент Арсен Минасов, ранее категорически опровергли употребление допинга.

Широков пропустил ЧМ-2014 из-за травмы. Помимо вышеназванных футболистов в обойму команды Фабио Капелло на турнире входили вратари Юрия Лодыгин и Сергей Рыжиков, защитники Василий Березуцкий, Сергей Игнашевич (оба отказались уже не выступают за сборную по личным соображениям), Георгий Щенников, Владимир Гранат, Алексей Козлов, Андрей Ещенко, Дмитрий Комбаров, Алексей Семенов, полузащитники Алан Дзагоев, Виктор Файзулин, Олег Шатов, Александр Самедов, нападающие Алексей Ионов, Максим Канунников, Александр Кержаков.

Кроме Широкова все остальные продолжают трудовую деятельность в своих клубах Российской футбольной премьер-лиги и Футбольной национальной лиги.

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков, который присутствовал три года назад в Бразилии и знаком со схемой тогдашних заборов проб, считает, что сведениям о запросе ФИФА не следует придавать слишком серьезного значения.

«Мое отношение к информации об интересе ФИФА к допинг-пробам наших футболистов — крайне спокойное, — заявил «Газете.Ru» знаменитый функционер. — Во-первых, я был на чемпионате мира и прекрасно знаком с механизмом проведения подобных процедур.

После каждой игры от каждой команды, участвующей в турнире, на проверку отправляются два футболиста. Причем проверяются их пробы не в российских лабораториях, а в международных, имеющих аккредитацию WADA.

В случае с нашей командой все прошло спокойно. Футболисты, отправленные на проверку, позже последовательно приняли участие во втором и третьем турах группового этапа, а затем выступали за сборную в отборочном турнире к Евро-2016.

Нужно понимать, что это стало, увы, общей тенденцией. В том или ином виде такого рода дезинформация всплывает с 2010 года. Воспринимать все это серьезно — себе дороже. Только в том случае, если появляется официальная информация от ФИФА, возбуждающей досье на футболистов и начинающей расследование, можно говорить о чем-то серьезном. А в данном случае очевидно — кому-то в очередной раз стало скучно.

Напомним, что сборная России на ЧМ сыграла вничью с Кореей и Алжиром (по 1:1) и уступила Бельгии (0:1), не сумев выйти из достаточно легкой группы.

Адвокат Олег Сухов в комментарии «Газете.Ru» назвал очередные проверки формальностью, которые никак не повлияют на право России провести ЧМ-2018. По мнению эксперта, российскому футболу едва ли грозит что-то серьезное, даже если пробы одного-двух игроков неожиданно дадут положительный результат.

«Интерес к пробам российских футболистов на чемпионате мира в Бразилии связан с тем, что они упомянуты в докладе Макларена о допинге в российском спорте, — уточнил юрист. — Однако ни в самом докладе, ни у WADA никаких данных, подтверждающих употребление спортсменами допинга, нет.

Данная проверка, как и другие недавние проверки WADA, носит скорее технический характер, и вряд ли станет причиной скандального открытия употребления футболистами допинга в 2014 году.

Если все же пробы окажутся положительными, то вопрос будет решаться конкретно с теми игроками, в анализах которых окажутся подозрительные вещества. Всю сборную санкции вряд ли затронут, для этого требуется что-то более серьезное, чем подозрение на допинг в пробах почти трехлетней давности.

Руководству российского футбола пока не стоит активно вмешиваться в процесс, поскольку не стоит портить отношения с WADA, так как пока просто проходит формальная проверка, на нарушающая ничьи интересы.

В РУСАДА «Газете.Ru» отказались предоставить позицию организации по данному вопросу. Ответившая на звонок руководитель пресс-службы агентства категорически опровергла любые факты общения сотрудников РУСАДА с корреспондентами указанного выше портала.

«Самое лучшее в данной ситуации — не относиться к этому никак и не комментировать вообще, — пояснили в РУСАДА. — Я отвечаю за работу пресс-службы и поэтому могу сказать с полнейшей уверенностью — тот человек, который якобы что-то мог сказать от лица нашей организации представителям СМИ, совершенно точно не может являться сотрудником РУСАДА.

Мы всегда открыты для прессы, если дело касается действительно важных и животрепещущих для нашей страны вопросов. Но в данном случае единственно возможный и адекватный вариант — отсутствие всяких комментариев.

Добавим, что в последнее время РУСАДА развило серьезную активность. В частности, структура взяла анализы для исследования на предмет допинга у сотрудников паралимпийской сборной России по лыжным гонкам и биатлону.

Тестированию подверглись главный тренер команды Ирина Громова, а также массажист Ирина Корниенко, сервисмены Роман Жеребьятов и Вячеслав Алексеенков.

Надзирающим органом за деятельностью РУСАДА является Британское антидопинговое агентство (UKAD). В понедельник РУСАДА обрело нового исполняющего обязанности генерального директора вместо Анны Анцелиович, подавшей в отставку в начале марта. Вакантную должность заняла Татьяна Чиркина. Предполагается, что она будет осуществлять руководство организацией до выборов нового главы на конкурсной основе.