РФ и Германия проведут ряд мероприятий, чтобы «сыграть на сближение» в преддверии ЧМ-2018

«Мы также пытаемся при помощи российской и германской футбольных ассоциаций организовать совместный проект — встречи между городами под названием “В гостях у друзей” в рамках подготовки к чемпионату мира 2018 года. Чтобы не произошло такого, как когда-то в свое время в Сочи, когда к мероприятию заранее сложилось отрицательное отношение», — сказал он.

Платцек не привел конкретных сроков мероприятий. «У нас пока все это на этапе планирования, в том числе сроки. Мы пока находимся на стадии переговоров с Немецким футбольным союзом», — пояснил он.

Платцек также добавил, что организаторы хотели бы реализовать проект «Уличный футбол» для продвижения таких ценностей, как честная игра и терпимость. «У нас есть опыт проведения таких мероприятий в рамках чемпионата мира в Германии. Это поможет доказать, что футбол может быть не только против чего-то, но и за», — заметил он.

«Эта тема важна, если принять во внимание сложность нынешних отношений. В Германии футбол играет очень важную роль в передаче эмоций. И мы хотим использовать эту возможность, чтобы сыграть на сближение, а не на отчуждение», — прокомментировал германский общественный деятель.

«Мы надеемся, что на игры с уровня, возможно, 1/8 финала будут ездить и политики. И это будет таким удобным, не вызывающим подозрений поводов для визитов», — высказал надежду Платцек.