РФ и Германия проведут ряд мероприятий, чтобы «сыграть на сближение» в преддверии ЧМ-2018
БЕРЛИН, 20 марта. /ТАСС/. Футбольные федерации Германии и России планируют провести серию общественных мероприятий для создания позитивного отношения к чемпионату мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году. Об этом сообщил журналистам глава неправительственной организации «Германо-российский форум» Маттиас Платцек.
«Мы также пытаемся при помощи российской и германской футбольных ассоциаций организовать совместный проект — встречи между городами под названием “В гостях у друзей” в рамках подготовки к чемпионату мира 2018 года. Чтобы не произошло такого, как
Платцек не привел конкретных сроков мероприятий. «У нас пока все это на этапе планирования, в том числе сроки. Мы пока находимся на стадии переговоров с Немецким футбольным союзом», — пояснил он.
Платцек также добавил, что организаторы хотели бы реализовать проект «Уличный футбол» для продвижения таких ценностей, как честная игра и терпимость. «У нас есть опыт проведения таких мероприятий в рамках чемпионата мира в Германии. Это поможет доказать, что футбол может быть не только против
«Эта тема важна, если принять во внимание сложность нынешних отношений. В Германии футбол играет очень важную роль в передаче эмоций. И мы хотим использовать эту возможность, чтобы сыграть на сближение, а не на отчуждение», — прокомментировал германский общественный деятель.
«Мы надеемся, что на игры с уровня, возможно, 1/8 финала будут ездить и политики. И это будет таким удобным, не вызывающим подозрений поводов для визитов», — высказал надежду Платцек.
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