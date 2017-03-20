Михайловскую набережную в Новосибирске благоустроят к ЧМ-2018

«На примере Михайловской набережной мы планируем реализовать новые стандарты благоустройства, — сказал Ложкин. — В течение месяца на обсуждение общественности будет представлен проект, над которым сейчас работают новосибирские архитекторы и московское КБ «Стрелка».

Ложкин пояснил, что в работе над проектом набережной в Новосибирске впервые была опробована технология коллективного проектирования объекта. «Была задача собрать идеи для проекта, было несколько интересных мнений, — сказал он. — Кроме того, мы выяснили чего не надо делать в этом пространстве».

Советник мэра отметил, что в шаговой доступности от набережной живет около 400 человек, а значит, сюда не будут приходить мамы с колясками и пенсионеры, хотя зоны для любителей тихого отдыха все равно здесь будут. И все же основной упор проектировщики хотят сделать на организацию общественных мероприятий, на которые будут приезжать не только жители города, но и из ближайших сельских и муниципальных поселений.

Ложкин подчеркнул, что в результате исследования парковых общественных пространств, разработана концепция развития всех парков Новосибирска. Ее главными принципами станет кластерное, комплексное развитие больших зеленых зон и развитие дисперсных парков. «Вот, например, Центральный парк города — один из самых маленьких в стране, и шумные активные виды отдыха в нем “конфликтуют” с тихими, семейными. Поэтому разные виды отдыха предполагается развести в близлежащие скверы, тем самым, разгрузив Центральный парк и упорядочив культурный досуг в скверах», — отметил архитектор.