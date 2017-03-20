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20 марта 2017, 15:08 | Футбол: Чемпионат мира | «Прессбол»

Сборная Беларуси приглашает болельщиков на встречу

В понедельник, 20 марта, сборная Беларуси соберется в Минске и начнет подготовку к матчу квалификации чемпионата мира-2018 против Швеции. Не упустите возможность лично встретиться и пожелать удачи новому рулевому и лидерам «Белокрылых». Тренерский штаб во главе с Игорем Криушенко вызвал в расположение дружины 24 футболиста. Группа игроков вместе с главным тренером с радостью пообщается с вами накануне вылета в Стокгольм.

В понедельник 20 марта сборная <span class=error>Беларуси</span> соберется в Минске и начнет подготовку к матчу квалификации чемпионата мира-2018 против Швеции. Не упустите возможность лично встретиться и пожелать удачи новому рулевому и лидерам Белокрылых. Тренерский штаб во главе с Игорем Криушенко вызвал в расположение дружины 24 футболиста. Группа игроков вместе с главным тренером с радостью пообщается с вами накануне вылета в Стокгольм. Увеличить
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Сразу после вечерней тренировки и восстановительных процедур футболисты ответят на все вопросы в конференц-зале АБФФ (Победителей, 20/3, 2 этаж). Ждем вас в 19.00 в Доме футбола. Гарантируем позитивный настрой и возможность каждому почувствовать себя в роли журналиста. Помимо общения запланирована импровизированная автограф-сессия. Все желающие также смогут сделать совместное фото с игроками и представителями тренерского штаба. А для любителей футбола, которые в будний день смогут выкроить время и посетят открытую тренировку (начало в 16.30 на КФП АБФФ, Победителей, 22Е), мы организуем зону ожидания с горячими напитками, сообщается на сайте АБФФ.

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