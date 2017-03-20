Сборная Беларуси приглашает болельщиков на встречу
В понедельник, 20 марта, сборная Беларуси соберется в Минске и начнет подготовку к матчу квалификации чемпионата мира-2018 против Швеции. Не упустите возможность лично встретиться и пожелать удачи новому рулевому и лидерам «Белокрылых». Тренерский штаб во главе с Игорем Криушенко вызвал в расположение дружины 24 футболиста. Группа игроков вместе с главным тренером с радостью пообщается с вами накануне вылета в Стокгольм.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сразу после вечерней тренировки и восстановительных процедур футболисты ответят на все вопросы в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter