Сборная Беларуси приглашает болельщиков на встречу

Сразу после вечерней тренировки и восстановительных процедур футболисты ответят на все вопросы в конференц-зале АБФФ (Победителей, 20/3, 2 этаж). Ждем вас в 19.00 в Доме футбола. Гарантируем позитивный настрой и возможность каждому почувствовать себя в роли журналиста. Помимо общения запланирована импровизированная автограф-сессия. Все желающие также смогут сделать совместное фото с игроками и представителями тренерского штаба. А для любителей футбола, которые в будний день смогут выкроить время и посетят открытую тренировку (начало в 16.30 на КФП АБФФ, Победителей, 22Е), мы организуем зону ожидания с горячими напитками, сообщается на сайте АБФФ.