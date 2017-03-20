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20 марта 2017, 14:56 | Футбол: Чемпионат мира | UA-Football

Чачич не будет вызывать в сборную Хорватии новых игроков вместо травмированных

В распоряжении тренерского штаба сборной Хорватии остался 21 футболист.

В распоряжении тренерского штаба сборной Хорватии остался 21 футболист. Увеличить
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На поединок отбора на ЧМ-2018 против сборной Украины главный тренер сборной Хорватии Анте Чачич изначально вызвал 23 игрока, но поединки на выходных внесли коррективы в список хорватов.

Травму спины получил лидер обороны сборной Ведран Чорлука и вынужден пропустить минимум 2 недели. Более серьезная травма у еще одного защитника — Шиме Врсалько. Правый защитник получил повреждение крестообразной связки левого колена и тоже не сможет принять участие в матче с командой Андрея Шевченко.

Как сообщает официальный сайт Хорватского футбольного союза, Чачич не планирует вызывать новых игроков в сборную, а планирует задействовать только тех игроков, которые уже получили вызов в сборную.

Напомним, что поединок сборныйх Украины и Хорватии состоится 24 марта в Загребе. Начало матча в 21.45.

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