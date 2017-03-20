На матче Хорватия — Украина будет работать бригада арбитров из Испании
Определилась бригада арбитров, которые будут работать на матче квалификационного раунда чемпионата мира 2018 года между сборными командами Хорватии и Украины, сообщает Федерация футбола Украины.
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Главным арбитром матча назначен 40-летний рефери из Испании Антонио Матеу Лаоса. Ассистенты арбитра — Пау Себриан Девис и Хавьер Агилар Родригес, резервный арбитр — Карлос Клос Гомес (все — Испания). Наблюдатель арбитража — Андреас Шлюхтер (Швейцария).
Матеу Лаос — арбитр ФИФА с 2011-го года. До этого момента испанский арбитр в футбольных встречах с украинскими сборными не пересекался. Другое дело — клубный уровень, где он получал назначения на еврокубковые поединки киевского «Динамо» и донецкого «Шахтера».
Матеу Лаос работал на матче 1/8 финала розыгрыша Лиги чемпионов сезона 2015/2016 годов, в котором «Динамо» дома уступил английскому «Манчестер Сити» со счетом 1:3. В том же сезоне арбитру из Испании доверили матч между бельгийским «Андерлехтом» и «Шахтером» в 1/8 финала Лиги Европы. Игра завершилась минимальной победой «горняков» — 1:0.
Как сообщал УНИАН, матч отбора ЧМ-2018
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