Алексис в хорошем состоянии и готов сыграть со сборной Аргентины
Врачи сборной Чили сообщили, что полузащитник Алексис Санчес находится в хорошем состоянии и сможет принять участие в отборочном матче чемпионата мира — 2018 с командой Аргентины, сообщает Publimetro.
Ранее главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер сообщил, что форвард Алексис Санчес получил серьёзную травму во время матча с «Вест Бромвич Альбион» (1:3) в 29-м туре АПЛ.
Санчес получил вызов в сборную Чили на матчи отбора ЧМ-2018 с Аргентиной (24 марта) и Венесуэлой (29 марта).
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