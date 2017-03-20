Алексис в хорошем состоянии и готов сыграть со сборной Аргентины

Ранее главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер сообщил, что форвард Алексис Санчес получил серьёзную травму во время матча с «Вест Бромвич Альбион» (1:3) в 29-м туре АПЛ.



Санчес получил вызов в сборную Чили на матчи отбора ЧМ-2018 с Аргентиной (24 марта) и Венесуэлой (29 марта).