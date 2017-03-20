Освещением БСА «Лужники» можно будет управлять с планшета

«В ходе реконструкции Большой спортивной арены “Лужники” перед нами стояла задача не только сохранить ее исторический облик, но технически оснастить согласно всем современным требованиям с использованием передовых технологий. На стадионе была внедрена система так называемого автоматического ввода резерва. Она позволяет избежать внештатных ситуаций, таких как отключение энергопитания во время матча и прямой телевизионной трансляции», — сказал Бочкарев.

«Система управления спортивным, наружным и внутренним освещением на стадионе предусматривает ступенчатое включение мощного спортивного освещения для исключения резкой перегрузки систем энергоснабжения во время включения светильников. Наружное освещение управляется по максимально энергоэффективным алгоритмам, с учетом времени суток, естественной освещенности и общей загрузки сети. Интересно, что управлять столь сложной системой можно не только с помощью специальных пультов управления, но и с обычных планшетов», — добавил он.

Бочкарев напомнил, что в начале этого года был завершен монтаж 348 прожекторов, которые будут освещать газон во время мероприятий. Для освещения подтрибунных помещений предусмотрено более 20 тысяч светодиодных светильников. Работы по их монтажу будут завершены в марте этого года. Кроме этого, для освещения трибун стадиона предусмотрено более 150 специальных прожекторов.

«Реконструкция Большой спортивной арены началась в 2014 году, завершить строительство планируется во 2 квартале 2017 года. “Лужники” станут одним из современных стадионов мира», — подчеркнул Бочкарев. Он напомнил, что именно в «Лужниках» планируется провести главные игры чемпионата мира по футболу 2018 года — матч открытия, один из полуфиналов и финал.