Активисты Приморья будут участвовать в волонтерской программе ЧМ-2018
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 марта. /ТАСС/. Активисты Приморского края будут участвовать в волонтерской программе чемпионата мира по футболу 2018 года. Соглашение об этом подписано между директором волонтерского центра, который расположен в Уральском федеральном университете (УрФУ), директором Департамента по делам молодежи Приморского края и Приморской краевой молодежной общественной организацией «Волонтер Приморья», сообщили в
пресс-службе УрФУ.
«В реализации волонтерской программы предстоящего чемпионата мира по футболу 2018 года в России в Екатеринбурге примут участие активисты Приморского края. Соглашение подписали директор волонтерского центра ЧМ-2018 Александр Антимонов и директор Департамента по делам молодежи Приморского края Александр Кайданович. Третьим участником взаимодействия выступит Приморская краевая молодежная общественная организация «Волонтер Приморья», — говорится в сообщении.
В
Ранее сообщалось, что волонтерский центр чемпионата мира по футболу 2018 года в России, созданный в УрФУ, подготовит 1300 волонтеров оргкомитета и 1000 городских волонтеров.
Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в Москве,
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