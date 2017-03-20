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https://sport.mail.ru/news/football-worldcup/29135936/
20 марта 2017, 11:20 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

Активисты Приморья будут участвовать в волонтерской программе ЧМ-2018

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 марта. /ТАСС/. Активисты Приморского края будут участвовать в волонтерской программе чемпионата мира по футболу 2018 года. Соглашение об этом подписано между директором волонтерского центра, который расположен в Уральском федеральном университете (УрФУ), директором Департамента по делам молодежи Приморского края и Приморской краевой молодежной общественной организацией «Волонтер Приморья», сообщили в пресс-службе УрФУ.

«В реализации волонтерской программы предстоящего чемпионата мира по футболу 2018 года в России в Екатеринбурге примут участие активисты Приморского края. Соглашение подписали директор волонтерского центра ЧМ-2018 Александр Антимонов и директор Департамента по делам молодежи Приморского края Александр Кайданович. Третьим участником взаимодействия выступит Приморская краевая молодежная общественная организация «Волонтер Приморья», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что для волонтерского центра соглашение стало еще одним шагом по вовлечению жителей восточных регионов в волонтерскую программу мирового первенства. «Приморский край и Свердловскую область связывает долгое и плодотворное сотрудничество по реализации различных молодежных проектов и программ. Уверен, что участие волонтеров Приморья в организации чемпионата мира по футболу в городе Екатеринбурге выведет на новый уровень и взаимодействие между нашими регионами и развитие волонтерского движения на Дальнем Востоке», — приводит пресс-служба слова Кайдановича.

Ранее сообщалось, что волонтерский центр чемпионата мира по футболу 2018 года в России, созданный в УрФУ, подготовит 1300 волонтеров оргкомитета и 1000 городских волонтеров.

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. Екатеринбург примет четыре матча группового этапа.
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