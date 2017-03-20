Активисты Приморья будут участвовать в волонтерской программе ЧМ-2018

«В реализации волонтерской программы предстоящего чемпионата мира по футболу 2018 года в России в Екатеринбурге примут участие активисты Приморского края. Соглашение подписали директор волонтерского центра ЧМ-2018 Александр Антимонов и директор Департамента по делам молодежи Приморского края Александр Кайданович. Третьим участником взаимодействия выступит Приморская краевая молодежная общественная организация «Волонтер Приморья», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что для волонтерского центра соглашение стало еще одним шагом по вовлечению жителей восточных регионов в волонтерскую программу мирового первенства. «Приморский край и Свердловскую область связывает долгое и плодотворное сотрудничество по реализации различных молодежных проектов и программ. Уверен, что участие волонтеров Приморья в организации чемпионата мира по футболу в городе Екатеринбурге выведет на новый уровень и взаимодействие между нашими регионами и развитие волонтерского движения на Дальнем Востоке», — приводит пресс-служба слова Кайдановича.

Ранее сообщалось, что волонтерский центр чемпионата мира по футболу 2018 года в России, созданный в УрФУ, подготовит 1300 волонтеров оргкомитета и 1000 городских волонтеров.