Григорий Сартаков: Тренер нацелен на достижение максимальных задач

Полузащитник сборной Казахстана Григорий Сартаков в интервью корреспонденту Prosports.kz рассказал о том, что говорил Александр Бородюк на собрании с игроками, а также поведал о настрое команды на игры с Кипром и Арменией.

— Как я понимаю, сегодня вы впервые встретились с новым главным тренером.

— Да. Провели только одну тренировку, но судя по собранию, тренер, как и вся команда, нацелен на достижение максимальных задач.

— А что Бородюк говорил на собрании?

— Определили цели и задачи сборной на 2017 год. В дальнейшем будем придерживаться этого плана.

— Как вам первая тренировка нового тренерского штаба?

— Тренировка носила восстановительный характер, так как вчера-позавчера были игры. Поэтому ничего особенного.

— Каково ваше отношение к товарищескому матчу с Кипром?

— Через такие игры нужны настраиваться на более серьезных соперников. Но независимо от статуса матча сборная должна играть только на победу и показывать все, на что способна.

— Уже думали об игре против Армении?

— Будем играть на победу.

— Александр Генрихович уже успел объяснить вашу роль в команде?

— Нет, пока не разговаривали. Думаю, в будущем поговорим индивидуально.

Фото Олега Спивака