Григорий Сартаков: Тренер нацелен на достижение максимальных задач
Что произошло на собрании тренеров и игроков сборной Казахстана?
Полузащитник сборной Казахстана Григорий Сартаков в интервью корреспонденту Prosports.kz рассказал о том, что говорил Александр Бородюк на собрании с игроками, а также поведал о настрое команды на игры с Кипром и Арменией.
— Как я понимаю, сегодня вы впервые встретились с новым главным тренером.
— Да. Провели только одну тренировку, но судя по собранию, тренер, как и вся команда, нацелен на достижение максимальных задач.
— А что Бородюк говорил на собрании?
— Определили цели и задачи сборной на 2017 год. В дальнейшем будем придерживаться этого плана.
— Как вам первая тренировка нового тренерского штаба?
— Тренировка носила восстановительный характер, так как
— Каково ваше отношение к товарищескому матчу с Кипром?
— Через такие игры нужны настраиваться на более серьезных соперников. Но независимо от статуса матча сборная должна играть только на победу и показывать все, на что способна.
— Уже думали об игре против Армении?
— Будем играть на победу.
— Александр Генрихович уже успел объяснить вашу роль в команде?
— Нет, пока не разговаривали. Думаю, в будущем поговорим индивидуально.
Фото Олега Спивака
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