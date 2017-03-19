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19 марта 2017, 12:22 | Футбол: Чемпионат мира | Sports.kz

Георгий Жуков: Против Кипра и Армении буду выкладываться на сто процентов

Полузащитник алматинского «Кайрата» Георгий Жуков поделился мнением касательно приглашения в национальную сборную Казахстана.

Полузащитник <span class=error>алматинского</span> <span class=error>Кайрата</span> Георгий Жуков поделился мнением касательно приглашения в национальную сборную Казахстана. Увеличить
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— Когда мы находились в сборах Турции, я сказал, что если меня пригласят в сборную Казахстана — то буду играть за неё всей душой. С того момента ничего не изменилось и я рад, что получил вызов. Я знаю, что предстоящие матчи против сборной Кипра и Армении окажутся сложными, но я буду выкладываться на сто процентов, чтобы принести пользу команде, — сказал Жуков.

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