Георгий Жуков: Против Кипра и Армении буду выкладываться на сто процентов

— Когда мы находились в сборах Турции, я сказал, что если меня пригласят в сборную Казахстана — то буду играть за неё всей душой. С того момента ничего не изменилось и я рад, что получил вызов. Я знаю, что предстоящие матчи против сборной Кипра и Армении окажутся сложными, но я буду выкладываться на сто процентов, чтобы принести пользу команде, — сказал Жуков.