Георгий Жуков: Против Кипра и Армении буду выкладываться на сто процентов
Полузащитник алматинского «Кайрата» Георгий Жуков поделился мнением касательно приглашения в национальную сборную Казахстана.
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— Когда мы находились в сборах Турции, я сказал, что если меня пригласят в сборную Казахстана — то буду играть за неё всей душой. С того момента ничего не изменилось и я рад, что получил вызов. Я знаю, что предстоящие матчи против сборной Кипра и Армении окажутся сложными, но я буду выкладываться на сто процентов, чтобы принести пользу команде, — сказал Жуков.
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