Армения и Кипр назвали составы на матчи со сборной Казахстана по футболу

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Вратари: Арсен Бегларян («Алашкерт»), Анатолий Айвазов («Ширак»), Григор Меликсетян («Гандзасар Капан»).

Защитники: Левон Айрапетян («Пайкан», Иран), Грайр Мкоян («Эстеглал», Иран), Вараздат Ароян («Падиде», Иран), Тарон Восканян («Каримитиса», Кипр), Оганес Амбарцумян («Вардар», Македония), Камо Оганесян («Торпедо-БелАЗ», Беларусь), Гаэль Андонян («Верия», Греция), Артур Карташян («Пюник»);.

Полузащитники: Гор Малакян («Сталь», Украина), Эдгар Малакян, «Сталь» (Украина), Генрих Мхитарян («Манчестер Юнайтед», Англия), Маркос Пизелли, («Ксанти», Греция), Араз Озбилиз («Бешикташ», Турция), Геворг Казарян, («Маритиму», Португалия), Тигран Барсегян («Вардар», Македония), Артем Симонян («Ле Мон», Швейцария), Артак Григорян («Алашкерт»), Артак Едигарян («Алашкерт»);.

Нападающие: Артур Саркисов («Енисей», Россия), Руслан Корян («СКА-Хабаровск», Россия), Эдгар Манучарян («Урал», Россия).

До этой встречи Казахстан проведет товарищеский матч с Кипром. Главный тренер сборной Кипра Кристакис Кристофору пригласил на эту игру следующих игроков:

Вратари: Антонис Георгаллидис (АЕК), Михаил Неофитос («Неа Саламина»), Костас Панаги («Омония»);.

Защитники: Элиас Хараламбус (АЕК), Андреас Кириаку (АЕЛ), Гиоргис Меркус, Николас Иоанну (оба — АПОЭЛ), Костас Лаифис («Стандарт», Бельгия), Валентинос Сиелис («Конвон», Южная Корея);.

Полузащитники: Константинос Хараламбидис, Винсент Лабан (оба — АЕК), Нектариос Александру, Костакис Артиматас (оба — АПОЭЛ), Харалабос Кирьяку, Мариос Стилиану (оба — «Аполлон»), Никос Энглезу («Неа Саламина»), Димитрис Христофи, Фанос Кателарис, Ренато Маргаса (все — «Омония»), Андреас Авраам («Лариса»), Григорис Кастанос («Пескара», Италия);.

Нападающие: Несторас Митидис (АЕК), Андреас Панайоту, Онисифорос Рушиас (оба — «Омония»), Андреас Макрис («Уолсолл», Англия).

Отметим, что после третьего тура КПЛ футболисты сборной Казахстана соберутся на базе в Талгаре, после чего вылетят на товарищеский матч с Кипром, который состоится 22 марта в Ларнаке. 26-го числа в Ереване пройдет поединок с Арменией в рамках квалификации ЧМ-2018.