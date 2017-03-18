Шевченко сократил состав на матч с Хорватией с 35 до 27 игроков

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Из числа 35 кандидатов наставник «сине-желтых» выбрал 27 игроков, из которых и будет определять основной состав на важный матч отбора ЧМ-2018.

Футбол ЧМ-2018. Отборочные. Европа Группа I, 24.03.2017, 22:45 -:- Хорватия Украина

Состав национальной команды Украины:

Вратари: Андрей Пятов, Никита Шевченко (оба — «Шахтер» Донецк), Денис Бойко («Малага» Испания).

Защитники: Артем Федецкий («Дармштадт», Германия), Александр Кучер, Ярослав Ракицкий, Иван Ордец, Сергей Кривцов, Богдан Бутко (все — «Шахтер»), Николай Морозюк («Динамо» Киев), Николай Матвиенко («Карпаты» Львов).

Полузащитники: Тарас Степаненко, Максим Малышев, Виктор Коваленко (все — «Шахтер»), Андрей Ярмоленко, Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков (все — «Динамо»), Руслан Ротань («Днепр»), Иван Петряк («Заря» Луганск), Александр Зинченко (ПСВ, Нидерланды), Евгений Коноплянка («Шальке», Германия), Евгений Шахов (ПАОК, Греция), Руслан Малиновский («Генк», Бельгия).

Нападающие: Артем Кравец («Гранада», Испания), Роман Зозуля («Бетис», Испания), Евгений Селезнев («Карабюкспор», Турция), Артем Беседин («Динамо»).

Как сообщал УНИАН, матч Хорватия — Украина состоится 24 марта в Загребе на стадионе «Максимир». Начало игры в 21.45 по Киеву.