Хендерсон, Руни и Старридж пропустят матчи сборной Англии с Германией и Литвой

Вратари: Фрейзер Форстер («Саутгемптон»), Джо Харт («Торино»), Том Хитон («Бернли).

Защитники: Райан Бертранд («Саутгемптон»), Гари Кэхилл («Челси»), Натаниэл Клайн («Ливерпуль»), Фил Джонс («Манчестер Юнайтед»), Майкл Кин («Бернли»), Люк Шоу («Манчестер Юнайтед»), Крис Смоллинг («Манчестер Юнайтед»), Джонс Стоунс («Манчестер Сити»), Кайл Уолкер («Тоттенхэм»).

Полузащитники: Дели Алли («Тоттенхэм»), Майкл Антонио («Вест Хэм»), Росс Баркли («Эвертон»), Эрик Дайер («Тоттенхэм»), Адам Лаллана («Ливерпуль»), Джесси Лингард («Манчестер Юнайтед»), Джейк Ливермор («Вест Бромвич»), Алекс Окслейд-Чемберлен («Арсенал»), Нейтан Редмонд («Саутгемптон»), Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»), Джеймс Уорд-Праус («Саутгемптон»).

Нападающие: Джермейн Дефо («Сандерленд»), Маркус Рашфорд («Манчестер Юнайтед»), Джейми Варди («Лестер Сити»).

22 марта подопечные Саутгейта проведут товарищеский матч с командой Германии, а спустя 4 дня сборная Англии в рамках отборочного турнира ЧМ-2018 встретятся с командой Литвы.

Добавим, что сборная Англии после 4 сыгранных матчей в группе F набрала 10 очков и занимает первое место, на опережая на два очка идущую второй сборную Словении.