Шевченко назвал расширенный состав на матч против Хорватии

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Главный тренер национальной сборной Украины по футболу Андрей Шевченко объявил расширенный список кандидатов национальной команды Украины для участия в сборе перед отборочным матчем чемпионата мира 2018 со сборной Хорватии, сообщает Федерация футбола Украины.

В этот список вошли 35 игроков. Окончательный состав команды, которая отправится на подготовительный сбор в Австрию, наставник «сине-желтых» объявит после матчей 22-го тура чемпионата Украины, которые состоятся 17 марта.

Расширенный список кандидатов национальной команды Украины:

Вратари: Андрей Пятов, Никита Шевченко (оба — «Шахтер» Донецк), Артур Рудько («Динамо» Киев), Алексей Шевченко («Заря» Луганск), Денис Бойко («Малага» Испания);.

Защитники: Артем Федецкий («Дармштадт», Германия), Николай Морозюк, Никита Бурда (оба — «Динамо»), Александр Кучер, Ярослав Ракицкий, Иван Ордец, Сергей Кривцов, Богдан Бутко (все — «Шахтер»), Николай Матвиенко («Карпаты» Львов);.

Полузащитники: Тарас Степаненко, Максим Малышев, Виктор Коваленко (все — «Шахтер»), Андрей Ярмоленко, Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский, Виктор Цыганков, Денис Гармаш, Владимир Шепелев (все — «Динамо»), Руслан Ротань («Днепр») Иван Петряк («Заря»), Александр Зинченко (ПСВ, Нидерланды), Евгений Коноплянка («Шальке», Германия), Евгений Шахов (ПАОК, Греция), Руслан Малиновский («Генк», Бельгия);.

Нападающие: Артем Беседин, Роман Яремчук (оба — «Динамо»), Андрей Борячук («Шахтер»), Артем Кравец («Гранада», Испания), Роман Зозуля («Бетис», Испания), Евгений Селезнев («Карабюкспор», Турция).

Как сообщал УНИАН, матч Хорватия — Украина состоится 24 марта в Загребе на арене «Максимир». Начало игры в 21.45 по киевскому времени.