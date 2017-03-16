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16 марта 2017, 16:55 | Футбол: Чемпионат мира | Спорт-Экспресс

Мбаппе и Менди впервые вызваны в сборную Франции

Главный тренер сборной Франции объявил состав национальной команды на ближайшие матчи.

Отметим, что впервые в команду попал форвард «Монако» Кильян Мбаппе, его одноклубник защитник Бенжамен Менди, полузащитник «Лиона» Корантен Толиссо и игрок «Марселя» Флориан Товен.

25 марта Франция встретится с командой Люксембурга в рамках квалификационного турнира чемпионата мира-2018, а 28-го числа сыграет против сборной Испании.

Состав сборной Франции выглядит следующим образом:

вратари: Юго Ллорис, Бенуа Костиль, Альфонс Ареола.

защитники: Левен Кюрзава, Бенжамен Менди, Лоран Косьельни, Адиль Рами, Самуэль Юмтити, Преснель Кимпембе, Бакари Санья, Джибриль Сидибе.

полузащитники: Блез Матюиди, Н’Голо Канте, Адриен Рабио, Поль Погба, Димитри Пайет, Корантен Толиссо, Тома Лемар, Флорьян Товен.

нападающие: Оливье Жиру, Усман Дембеле, Антуан Гризманн, Кевин Гамейро, Кильян Мбаппе.

Сборная Франции
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