Тренер сборной Хорватии Чачич: Пока еще слишком рано говорить о тактике на матч против украинцев

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О Марио Пашаличе:

— Игра Марио заметна. Он является одним из кандидатов в сборную. Однако замечу, что в нашей команде претендентов на позицию, которую занимает на поле Пашалич, более чем достаточно. И все они выступают в ведущих клубах Европы. Причем регулярно. Надеюсь, Марио прекрасно понимает, что попасть в их круг очень сложно. Я не могу вызвать на игру с Украиной 30 футболистов. Это очень много! Я понимаю СМИ, которые советуют мне того или иного исполнителя, предлагают новые имена. Но от меня требуется результат здесь и сейчас!

О конфликте с Деяном Ловреном:

— Я хочу повторить то, что говорил ранее. Для меня нет «ситуации с Ловреном». Как только он будет готов играть в национальной команде, он тут же получит от меня приглашение. Точка.

О проблемном левом фланге обороны:

— Наше дело — думать, анализировать, контролировать все процессы, но не болтать о них на каждом углу. Скажу просто: когда Пиварич проводил на поле в составе сборной все 90 минут, мы побеждали в пяти поединках. Причем играли на ноль! Вот вам и ответ. Не вижу никаких проблем с левым защитником.

О Марио Манджукиче и Николо Калиниче:

— Пока еще слишком рано говорить о том, какую тактику я выберу на поединок против украинцев. У нас в запасе 10 дней, чтобы понять, в каком состоянии наши игроки. Что касается Манджукича, то я очень доволен его игровыми кондициями. Он каждую неделю выходит в составе Ювентуса и показывает отличную игру. Калинич? Никола много забивает в Фиорентине, и это не может не радовать. Я разговаривал с ними неделю назад, и мы обсуждали разные варианты. Но самое важное, что я убедился: и для Марио, и для Николы главное — успех команды!

Об Андеа Крамариче:

— Когда вы видите, как он забивает в Германии, можно только пожелать, чтобы он это не делал больной пяткой. Да, проблема существует, но Андрею удается показывать высокий класс, превозмогая боль. Надеюсь, доктора сборной и Хоффенхайма найдут выход из этой ситуации.

Об Алене Халиловиче:

— Для этого парня самое главное — игровая практика в клубе! Он хочет в сборную, но у нас есть целый ряд критериев, согласно которым мы приглашаем футболистов. Ален — не исключение.

Как сообщал УНИАН, матч Хорватия — Украина состоится 24 марта в Загребе, на стадионе «Максимир». Начало игры в 21.45 по киевскому времени.