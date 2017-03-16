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16 марта 2017, 14:52 | Футбол: Чемпионат мира | Советский спорт

Сборная России может прибегнуть к помощи Бердыева на время ЧМ-2018

Сборная России может прибегнуть к помощи вице-президента «Ростова» Курбана Бердыева на время чемпионата мира 2018 года, сообщает Агентство бизнес новостей со ссылкой на свой источник.

Сборная России может прибегнуть к помощи <nobr>вице-президента</nobr> Ростова <span class=error>Курбана</span> <span class=error>Бердыева</span> на время чемпионата мира 2018 года сообщает Агентство бизнес новостей со ссылкой на свой источник. Увеличить
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По информации источника, специалист не войдет в тренерский штаб национальной российской сборной, а будет работать в национальной команде в качестве консультанта. Он будет разбирать соперников по групповой стадии.

Напомним, что Бердыев присоединился к «Ростову» в декабре 2014 года, на момент его назначения клуб находился на последнем месте в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе всего 11 очков. В первом сезоне команда под руководством туркменского тренера сохранила прописку в премьер-лиге, а в следующем розыгрыше чемпионата страны «Ростов» завоевал серебряные медали турнира, что дало ему право участвовать в Лиге чемпионов.

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