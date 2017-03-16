Сборная России может прибегнуть к помощи Бердыева на время ЧМ-2018

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По информации источника, специалист не войдет в тренерский штаб национальной российской сборной, а будет работать в национальной команде в качестве консультанта. Он будет разбирать соперников по групповой стадии.