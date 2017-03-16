Первый канал продолжает переговоры с ФИФА по покупке телеправ ЧМ-2018
МОСКВА, 16 мар —
Р-Спорт, Артем Калинин. Первый канал продолжает переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по вопросу покупки прав на трансляции матчей чемпионата мира по футболу 2018 года, заявил агентству «Р-Спорт» генеральный продюсер канала Константин Эрнст.
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Российские телекомпании до сих пор не приобрели права на трансляции матчей домашнего чемпионата мира. Ранее генсек ФИФА Фатма Самура выразила уверенность в том, что решение по вопросу продажи прав российским компаниям будет найдено.
«Переговоры о покупке прав продолжаются. Не могу сказать, когда они будут завершены», — сказал Эрнст.
Матчи первого в истории чемпионата мира по футболу на территории России пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Калининграде,
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