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16 марта 2017, 14:20 | Футбол: Чемпионат мира | Р-Спорт

Первый канал продолжает переговоры с ФИФА по покупке телеправ ЧМ-2018

МОСКВА, 16 мар — Р-Спорт, Артем Калинин. Первый канал продолжает переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по вопросу покупки прав на трансляции матчей чемпионата мира по футболу 2018 года, заявил агентству «Р-Спорт» генеральный продюсер канала Константин Эрнст.

Первый канал продолжает переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по вопросу покупки прав на трансляции матчей чемпионата мира по футболу 2018 года заявил агентству Р-Спорт генеральный продюсер канала Константин <span class=error>Эрнст</span>. Увеличить
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Российские телекомпании до сих пор не приобрели права на трансляции матчей домашнего чемпионата мира. Ранее генсек ФИФА Фатма Самура выразила уверенность в том, что решение по вопросу продажи прав российским компаниям будет найдено.

«Переговоры о покупке прав продолжаются. Не могу сказать, когда они будут завершены», — сказал Эрнст.

Матчи первого в истории чемпионата мира по футболу на территории России пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.
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