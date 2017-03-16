На отборочном матче ЧМ-2018 Хорватия — Украина не будет аншлага из-за туалетов
В преддверии чемпионата мира 2018 года между сборными Хорватии и Украины царит ажиотаж с билетами, однако аншлага на встрече, которая пройдёт на загребском стадионе «Максимир», не будет.
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Как сообщает «Команда № 1», сторона хозяев будет вынуждена закрыть для зрителей западную верхнюю трибуну.
Отмечается, что она не соответствует высоким стандартам, предъявляемым к аренам УЕФА и ФИФА. Главный недостаток — отсутствие в этой части арены туалетов.
Матч между сборными Хорватии и Украины состоится 24 марта, начало — в 22:45 мск.
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