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Как сообщает «Команда № 1», сторона хозяев будет вынуждена закрыть для зрителей западную верхнюю трибуну.



Отмечается, что она не соответствует высоким стандартам, предъявляемым к аренам УЕФА и ФИФА. Главный недостаток — отсутствие в этой части арены туалетов.



Матч между сборными Хорватии и Украины состоится 24 марта, начало — в 22:45 мск.