Содержание стадиона для ЧМ-2018 в Калининграде обойдется в 200 млн рублей в год

«Примерно оценивали (содержание и обслуживание) — 200−220 млн в год», — сказал он. Алиханов отметил, что область рассчитывает на помощь федерального центра. «Конечно, опыт и поддержка, которую может оказать нам и Министерство спорта РФ, и какие-то другие организации с точки зрения возможностей использования стадиона, для нас это очень важно», — сказал он, добавив, что область будет внимательно следить за опытом других регионов, в частности Татарстана, ориентируясь на него.

Готового проекта использования стадиона за рамками мирового первенства пока нет, сообщил врио губернатора. По его словам, возможно, придется дополнительно оборудовать арену, например, крытой сценой или какими-то разборными конструкциями для проведения различных мероприятий, которые помогут покрывать расходы на содержание стадиона.

Ранее Алиханов рассказал ТАСС, что область не хочет брать на свой баланс строящийся к чемпионату стадион, так как в дальнейшем его будет сложно «раскрутить». Вице- премьер РФ Виталий Мутко, возглавляющий оргкомитет ЧМ-2018, в среду заявил, что использование и содержание стадионов за рамками чемпионата — ответственность регионов. При этом федеральные власти помогут в создании службы эксплуатации арены, обучении персонала, менеджмента, поиска консультантов, которые помогут «в освоении стадиона», добавил Мутко.

Стадион, строящийся в Калининграде, размещается на площадке площадью более 22 га. Она была подготовлена к началу строительных работ в декабре 2014 года, контракт на строительство с генподрядчиком — компанией «Крокус Интернешнл» — был подписан в декабре 2015 года, его сумма составила около 17,36 млрд рублей.

Арена рассчитана на 35 тысяч мест, включая временные трибуны на 10 тысяч, завершение строительства запланировано на конец 2017 года. Во время чемпионата мира, который пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года, арена в Калининграде примет четыре матча группового этапа. 0ащ/ фо/шо.