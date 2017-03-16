Стадион «Кубань» будет обновлен к ЧМ-2018, масштабная реконструкция не запланирована
МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Краснодарский стадион «Кубань» будет обновлен как тренировочная площадка чемпионата мира по футболу 2018 года, масштабная реконструкция объекта не запланирована. Об этом ТАСС сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Ранее сообщалось, что вместимость стадиона «Кубань» к 2020 году увеличится до 40 тысяч зрителей.
«Сейчас первоочередная задача — подготовить стадион “Кубань” к чемпионату мира. Это площадка может стать одной из баз размещения команд сборных — участниц чемпионата. Для приведения тренировочной площадки в соответствие необходимым требованиям на стадионе будет заменен газон, обновлено освещение игрового поля, расширены зоны разминки, реконструированы подтрибунные помещения. Других работ по изменению конструкции стадиона пока не планируется», — отметил Кондратьев.
На стадионе «Кубань» домашние матчи проводит одноименный клуб Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Арена вмещает 35 тысяч зрителей.
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