Стадион «Кубань» будет обновлен к ЧМ-2018, масштабная реконструкция не запланирована

Ранее сообщалось, что вместимость стадиона «Кубань» к 2020 году увеличится до 40 тысяч зрителей.

«Сейчас первоочередная задача — подготовить стадион “Кубань” к чемпионату мира. Это площадка может стать одной из баз размещения команд сборных — участниц чемпионата. Для приведения тренировочной площадки в соответствие необходимым требованиям на стадионе будет заменен газон, обновлено освещение игрового поля, расширены зоны разминки, реконструированы подтрибунные помещения. Других работ по изменению конструкции стадиона пока не планируется», — отметил Кондратьев.

На стадионе «Кубань» домашние матчи проводит одноименный клуб Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Арена вмещает 35 тысяч зрителей.