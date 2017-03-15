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15 марта 2017, 22:23 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

Мутко: Правительство РФ выделило 50 млрд рублей на подготовку Калининграда к ЧМ-2018

КАЛИНИНГРАД, 15 марта. /Корр. ТАСС Александр Архипов/. Российское правительство выделило около 50 млрд рублей Калининградской области на подготовку региона к чемпионату мира 2018 года по футболу. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ, глава оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко.

«В целом программа подготовки Калининграда к чемпионату мира достаточно серьезная, большая — около 60 мероприятий и проектов, которые нужно реализовать. Достаточно серьезная финансовая поддержка со стороны правительства РФ — в районе 50 млрд рублей направлено, конечно, с учетом строительства стадиона, это в общем-то серьезные инвестиции», — сказал Мутко.

«Конечно, нам бы хотелось, чтобы эта программа очень четко реализовывалась и, конечно, чтобы по всему многообразию этой программы не было никаких отставаний и проблем. Хотя еще раз скажу, что в целом программа очень объемная: это и реконструкция аэропорта, улично-дорожная сеть, новые развязки, дороги, это реконструкция двух лечебных учреждений, сегодня строительство стадиона, четырех тренировочных площадок, шесть новых гостиниц и ряд других мероприятий — подготовка волонтеров, контролеров- распорядителей и прочее», — отметил вице-премьер.

При этом он подчеркнул, что уже заметны положительные изменения в работе на всех объектах. «Могу сказать, что после последнего нашего посещения (области) в целом работа идет на всех объектах, заметны очень серьезные изменения в положительную сторону. Очень серьезно продвинулись работы в аэропорту, практически на 60 процентов готов стадион, огромная работа идет по инженерной подготовке острова. В целом я благодарен и губернатору, и правительству области за то, что такое внимательное отношение к проекту», — заключил Мутко.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове-на-Дону. Арена в Калининграде примет четыре матча группового этапа.
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Мутко остался доволен ходом строительства калининградского стадиона ЧМ-2018

Мутко остался доволен ходом строительства калининградского стадиона ЧМ-2018

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Председатель оргкомитета «Россия-2018», вице-премьер РФ Виталий Мутко остался доволен ходом строительства калининградского стадиона, который примет матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. Слова Мутко передает официальный портал для болельщиков чемпионата мира 2018 года по футболу welcome2018.com.
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