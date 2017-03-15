Мутко: Правительство РФ выделило 50 млрд рублей на подготовку Калининграда к ЧМ-2018

«В целом программа подготовки Калининграда к чемпионату мира достаточно серьезная, большая — около 60 мероприятий и проектов, которые нужно реализовать. Достаточно серьезная финансовая поддержка со стороны правительства РФ — в районе 50 млрд рублей направлено, конечно, с учетом строительства стадиона, это в общем-то серьезные инвестиции», — сказал Мутко.

«Конечно, нам бы хотелось, чтобы эта программа очень четко реализовывалась и, конечно, чтобы по всему многообразию этой программы не было никаких отставаний и проблем. Хотя еще раз скажу, что в целом программа очень объемная: это и реконструкция аэропорта, улично-дорожная сеть, новые развязки, дороги, это реконструкция двух лечебных учреждений, сегодня строительство стадиона, четырех тренировочных площадок, шесть новых гостиниц и ряд других мероприятий — подготовка волонтеров, контролеров- распорядителей и прочее», — отметил вице-премьер.

При этом он подчеркнул, что уже заметны положительные изменения в работе на всех объектах. «Могу сказать, что после последнего нашего посещения (области) в целом работа идет на всех объектах, заметны очень серьезные изменения в положительную сторону. Очень серьезно продвинулись работы в аэропорту, практически на 60 процентов готов стадион, огромная работа идет по инженерной подготовке острова. В целом я благодарен и губернатору, и правительству области за то, что такое внимательное отношение к проекту», — заключил Мутко.