Мутко: Правительство РФ выделило 50 млрд рублей на подготовку Калининграда к ЧМ-2018
КАЛИНИНГРАД, 15 марта. /Корр. ТАСС Александр Архипов/. Российское правительство выделило около 50 млрд рублей Калининградской области на подготовку региона к чемпионату мира 2018 года по футболу. Об этом журналистам сообщил
вице-премьер РФ, глава оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко.
«В целом программа подготовки Калининграда к чемпионату мира достаточно серьезная, большая — около 60 мероприятий и проектов, которые нужно реализовать. Достаточно серьезная финансовая поддержка со стороны правительства РФ — в районе 50 млрд рублей направлено, конечно, с учетом строительства стадиона, это в
«Конечно, нам бы хотелось, чтобы эта программа очень четко реализовывалась и, конечно, чтобы по всему многообразию этой программы не было никаких отставаний и проблем. Хотя еще раз скажу, что в целом программа очень объемная: это и реконструкция аэропорта,
При этом он подчеркнул, что уже заметны положительные изменения в работе на всех объектах. «Могу сказать, что после последнего нашего посещения (области) в целом работа идет на всех объектах, заметны очень серьезные изменения в положительную сторону. Очень серьезно продвинулись работы в аэропорту, практически на 60 процентов готов стадион, огромная работа идет по инженерной подготовке острова. В целом я благодарен и губернатору, и правительству области за то, что такое внимательное отношение к проекту», — заключил Мутко.
Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в Москве,
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