Мутко остался доволен ходом строительства калининградского стадиона ЧМ-2018

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Строительство стадиона находится в тех сроках, которые мы планировали, по каким-то видам работ оно даже опережает график, — сказал Мутко. — У нас нет никаких сомнений относительно строительной части. Готовность арены составляет примерно 60%. Нам было крайне важно вовремя подготовить кровлю стадиона, чтобы в ближайшее время можно было выйти на подготовку футбольного газона. Все инженерные системы сюда заведены, практически все вопросы о строительстве сомнений не вызывают, все будет сдано вовремя».

Вице-премьер отметил хороший темп реконструкции аэропорта Храброво. «По аэропорту могу сказать — огромный прорыв, видно, что и собственник новый, и заказчик активно приступил к своей работе, — сказал Мутко. — Сдерживающим фактором был подрядчик, но теперь все вопросы сняты, на взлетно-посадочной полосе полным ходом идут работы. Что касается аэровокзального комплекса, я абсолютно уверен, что аэропорт будет введен в строй в поставленный нами срок — март 2018 года».

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове-на-Дону. Калининград примет четыре матча группового этапа.

Из России с футболом: туристический портал для болельщиков ЧМ-2018.