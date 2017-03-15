Мутко остался доволен ходом строительства калининградского стадиона ЧМ-2018
МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Председатель оргкомитета «Россия-2018»,
вице-премьер РФ Виталий Мутко остался доволен ходом строительства калининградского стадиона, который примет матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. Слова Мутко передает официальный портал для болельщиков чемпионата мира 2018 года по футболу welcome2018.com.
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«Строительство стадиона находится в тех сроках, которые мы планировали, по
Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в Москве,
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