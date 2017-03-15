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15 марта 2017, 17:55 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

Мутко остался доволен ходом строительства калининградского стадиона ЧМ-2018

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Председатель оргкомитета «Россия-2018», вице-премьер РФ Виталий Мутко остался доволен ходом строительства калининградского стадиона, который примет матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. Слова Мутко передает официальный портал для болельщиков чемпионата мира 2018 года по футболу welcome2018.com.

<nobr>Вице-премьер</nobr> отметил хороший темп реконструкции аэропорта Храброво. Увеличить
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«Строительство стадиона находится в тех сроках, которые мы планировали, по каким-то видам работ оно даже опережает график, — сказал Мутко. — У нас нет никаких сомнений относительно строительной части. Готовность арены составляет примерно 60%. Нам было крайне важно вовремя подготовить кровлю стадиона, чтобы в ближайшее время можно было выйти на подготовку футбольного газона. Все инженерные системы сюда заведены, практически все вопросы о строительстве сомнений не вызывают, все будет сдано вовремя».

Вице-премьер отметил хороший темп реконструкции аэропорта Храброво. «По аэропорту могу сказать — огромный прорыв, видно, что и собственник новый, и заказчик активно приступил к своей работе, — сказал Мутко. — Сдерживающим фактором был подрядчик, но теперь все вопросы сняты, на взлетно-посадочной полосе полным ходом идут работы. Что касается аэровокзального комплекса, я абсолютно уверен, что аэропорт будет введен в строй в поставленный нами срок — март 2018 года».

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове-на-Дону. Калининград примет четыре матча группового этапа.

Из России с футболом: туристический портал для болельщиков ЧМ-2018.
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