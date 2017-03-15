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15 марта 2017, 10:34 | Футбол: Чемпионат мира | Чемпионат.com

Состоялась жеребьёвка чемпионата мира — 2017 среди молодёжных сборных

15 марта состоялась жеребьёвка молодёжного чемпионата мира 2017 года, который будет проходить в Южной Корее с 20 мая по 11 июня. Отметим, что в жеребьёвке принимал участие легендарный в прошлом футболист сборной Аргентины Диего Марадона.

Результаты жеребьёвки:

Группа А: Южная Корея, Гвинея, Аргентина, Англия.

Группа В: Венесуэла, Германия, Вануату, Мексика.

Группа С: Замбия, Португалия, Иран, Коста-Рика.

Группа D: ЮАР, Япония, Италия, Уругвай.

Группа E: Франция, Гондурас, Вьетнам, Новая Зеландия.

Группа F: Эквадор, США, Саудовская Аравия, Сенегал.
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