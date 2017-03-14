Расходы на подготовку к ЧМ-2018 по футболу могут увеличить на 4,7 млрд рублей
МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Расходы на подготовку к проведению в России чемпионата мира по футболу 2018 года могут быть увеличены на 4,7 млрд рублей за счет средств федерального бюджета.
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Об этом сообщается в проекте постановления правительства, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Согласно проекту, расходы на реализацию программы увеличатся с 638,84 млрд до 643,55 млрд рублей.
В соответствии с действующей редакцией документа итоговая сумма расходов складывается из трех сумм: 350,45 млрд будет выделено из федерального бюджета, 92,21 млрд — из региональных бюджетов, 196,18 млрд — юридическими лицами.
Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве,
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