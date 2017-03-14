Расходы на подготовку к ЧМ-2018 по футболу могут увеличить на 4,7 млрд рублей

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Об этом сообщается в проекте постановления правительства, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Согласно проекту, расходы на реализацию программы увеличатся с 638,84 млрд до 643,55 млрд рублей.

В соответствии с действующей редакцией документа итоговая сумма расходов складывается из трех сумм: 350,45 млрд будет выделено из федерального бюджета, 92,21 млрд — из региональных бюджетов, 196,18 млрд — юридическими лицами.