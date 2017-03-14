Агент Широкова опроверг информацию о проваленных допинг-пробах

Минасов заявил, что Широков не употреблял допинг на протяжении карьеры. «Широков — это не про допинг. Скорее всего, допинг-пробы у Широкова принимал редактор “Лайф”, тот, кто выложил этот материал», — заявил Минасов РБК.

Ранее Life со ссылкой на свои источники в ФИФА сообщил, что глава независимой комиссии WADA Ричард Макларен включил Романа Широкова в список российских спортсменов, которые подозреваются в употреблении допинга и манипуляциях с допинг-пробами. Макларен, по сведениям Life, счел подозрительными анализы крови, который Широков сдал перед чемпионатом мира 2014 года.

Широков должен был сыграть на чемпионате мира в качестве капитана команды, однако в последний момент выпал из состава из-за травмы. Перед чемпионатом мира он перенес операцию на сухожилии и выбыл из строя на продолжительное время.

Сам Широков также опроверг информацию до положительных допинг-пробах. «Первый раз об этом слышу. Тем более доклад Макларена. Я думаю, Макларену и надо звонить, раз я там фигурирую. Если бы моя проба вызвала подозрения в 2014 году, то в тот же день они свои подозрения и высказали бы мне. А когда начинают водить вилами по воде, то через три года оно и проявляется. Если бы я принимал допинг, я бы давно уже не играл. Тем более это были не внутренние пробы, а пробы УЕФА», — сказал Широков агентству ТАСС.

Широков объявил об окончании карьеры футболиста после завершения чемпионата Европы прошлого года. В этом сезоне контракт футболисту предложил «Урал», однако Широков отказался от этого предложения.