Агент Широкова опроверг информацию о проваленных допинг-пробах
Агент футболиста Романа Широкова Артем Минасов опроверг информацию о положительных
допинг-пробах игрока. Ранее Life сообщил, что Широков был включен в «список Макларена».
Минасов заявил, что Широков не употреблял допинг на протяжении карьеры. «Широков — это не про допинг. Скорее всего,
Ранее Life со ссылкой на свои источники в ФИФА сообщил, что глава независимой комиссии WADA Ричард Макларен включил Романа Широкова в список российских спортсменов, которые подозреваются в употреблении допинга и манипуляциях с
Широков должен был сыграть на чемпионате мира в качестве капитана команды, однако в последний момент выпал из состава
Сам Широков также опроверг информацию до положительных
Широков объявил об окончании карьеры футболиста после завершения чемпионата Европы прошлого года. В этом сезоне контракт футболисту предложил «Урал», однако Широков отказался от этого предложения.
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