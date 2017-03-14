Широков опроверг факт применения допинга в 2014 году перед ЧМ по футболу

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Во вторник портал Life со ссылкой на источник в Международной федерации футбола (ФИФА) сообщил, что Широков попал в список, опубликованный в докладе главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. По информации ресурса, Макларену показались подозрительными анализы крови бывшего футболиста, которые были взяты у него незадолго до чемпионата мира 2014 года. Турнир Широков пропустил из-за травмы.

«Первый раз об этом слышу, — сказал Широков о попадании в список Макларена. — Тем более доклад Макларена. Я думаю, Макларену и надо звонить, раз я там фигурирую. Если бы моя проба вызвала подозрения в 2014 году, то в тот же день они свои подозрения и высказали бы мне».

«А когда начинают водить вилами по воде, то через три года оно и проявляется. Если бы я принимал допинг, я бы давно уже не играл. Тем более это были не внутренние пробы, а пробы УЕФА», — добавил он.

Макларен 18 июля 2016 года представил первую часть доклада об итогах расследования обвинений в допинговых махинациях на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Вторая часть была представлена 9 декабря в Лондоне, в которой говорится, что более 1000 российских спортсменов были вовлечены в махинации с допинг-пробами. После обнародования все данные были переданы в Международный олимпийский комитет и спортивные федерации, которые начали расследования в отношении россиян. МОК заявил, что перепроверит все допинг-пробы российских спортсменов с Олимпийских игр 2010 и 2014 годов, а также с летних Игр-2012 в Лондоне.