Состав сборной Казахстана на матчи с Кипром и Арменией

В сборную Казахстана получили вызов следующие футболисты:



Вратари: Давид Лория («Иртыш»), Стас Покатилов («Кайрат»), Алмат Бекбаев («Ордабасы»);



Защитники: Дмитрий Шомко («Астана»), Юрий Логвиненко («Астана»), Александр Кислицын («Иртыш»), Гафуржан Суюмбаев («Кайрат»), Сергей Малый («Тобол»), Виктор Дмитренко («Тобол»), Дмитрий Мирошниченко («Тобол»), Григорий Сартаков («Тобол»),



Полузащитники: Серикжан Мужиков («Астана»), Исламбек Куат («Кайрат»), Бауыржан Исламхан («Кайрат»), Георгий Жуков («Кайрат»), Максат Байжанов («Кайсар»), Азат Нургалиев («Ордабасы»), Мардан Толебек («Ордабасы»), Еркебулан Тунгышбаев («Ордабасы»), Асхат Тагыберген («Тобол»);



Нападающие: Роман Муртазаев («Астана»), Танат Нусербаев («Ордабасы»), Алексей Щеткин («Тобол»), Сергей Хижниченко («Шахтер», Солигорск).



Тренерский штаб: Александр Бородюк — главный тренер, Виктор Лосев — старший тренер, Николай Игумнов — тренер по физподготовке, Юрий Новиков — тренер по вратарям, Евгений Шевелев — тренер-аналитик, Алексей Левин — доктор, Ахматхон Искандаров — доктор, Сергей Бибиков — массажист, Александр Шапкин — массажист, Александр Житков — менеджер, Максим Шауберт — администратор, Николай Стриганов — видеооператор.



Напомним, товарищеский матч против сборной Кипра состоится 22 марта в городе Ларнака. А игра с Арменией в рамках отборочного турнира к Чемпионату мира-2018 пройдет 26 марта в Ереване.