Состав сборной Казахстана на матчи с Кипром и Арменией
Тренерский штаб Национальной сборной Казахстана по футболу объявил состав команды, которая будет готовиться к предстоящим играм против Кипра и Армении.
В сборную Казахстана получили вызов следующие футболисты:
Вратари: Давид Лория («Иртыш»), Стас Покатилов («Кайрат»), Алмат Бекбаев («Ордабасы»);
Защитники: Дмитрий Шомко («Астана»), Юрий Логвиненко («Астана»), Александр Кислицын («Иртыш»), Гафуржан Суюмбаев («Кайрат»), Сергей Малый («Тобол»), Виктор Дмитренко («Тобол»), Дмитрий Мирошниченко («Тобол»), Григорий Сартаков («Тобол»),
Полузащитники: Серикжан Мужиков («Астана»), Исламбек Куат («Кайрат»), Бауыржан Исламхан («Кайрат»), Георгий Жуков («Кайрат»), Максат Байжанов («Кайсар»), Азат Нургалиев («Ордабасы»), Мардан Толебек («Ордабасы»), Еркебулан Тунгышбаев («Ордабасы»), Асхат Тагыберген («Тобол»);
Нападающие: Роман Муртазаев («Астана»), Танат Нусербаев («Ордабасы»), Алексей Щеткин («Тобол»), Сергей Хижниченко («Шахтер», Солигорск).
Тренерский штаб: Александр Бородюк — главный тренер, Виктор Лосев — старший тренер, Николай Игумнов — тренер по физподготовке, Юрий Новиков — тренер по вратарям, Евгений Шевелев —
Напомним, товарищеский матч против сборной Кипра состоится 22 марта в городе Ларнака. А игра с Арменией в рамках отборочного турнира к Чемпионату мира-2018 пройдет 26 марта в Ереване.
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