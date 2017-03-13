Алиханов: Калининград не хочет брать на баланс стадион ЧМ-2018, его сложно «раскрутить»

«Минспорт исходит из того, что регионам понятней, как управлять эти объектами (стадионами — прим. ТАСС) на своей территории. Скорее всего, позиция их будет особо жесткой, и особых перспектив в этой борьбе нет, мы уже заранее проиграли эту борьбу. Скорее всего, объекты будут передаваться на баланс регионов во всех одиннадцати городах», — сказал он.

На вопрос, значит ли это, что региону стадион не нужен, собеседник ТАСС ответил: «Нет, он, конечно, нужен, но с учетом того, что у нас население в миллион человек, “раскручивать” такой объект довольно сложно. То есть нам нужно будет принимать какие-то системные меры — например, визовый режим в Калининград в рамках закона об особой экономической зоне. Потому что если мы будем делать из стадиона концертную площадку, на которой появляются серьезные исполнители, то, конечно, нам будет интересен турпоток из Польши, Литвы, Прибалтики».

Алиханов подтвердил, что на стадионе в дальнейшем будет выступать местная «Балтика», которая в настоящее время играет в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). «Конечно, этот стадион построен для “Балтики”, и она будет на нем играть. Мы сейчас пытаемся вытащить ее на те позиции, которые позволят ей сохранить место в лиге. Ну, а дальше с таким стадионом надо ставить задачу выхода в премьер-лигу», — заявил он.

«Балтика» занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице ФНЛ с 21 очком.

Стадион размещается на площадке площадью более 22 га, в декабре 2014 года она была подготовлена к началу строительных работ. В декабре 2015 года был подписан контракт на строительство с генеральным подрядчиком компанией «Крокус Интернешнл», сумма госконтракта составила 17 млрд 362 млн рублей. Строящийся стадион рассчитан на 35 тысяч мест, включая временные трибуны на 10 тысяч, завершение строительства запланировано на конец 2017 года. Во время чемпионата мира, который пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года, арена в Калининграде примет четыре матча группового этапа.