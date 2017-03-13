Специальные турмаршруты для болельщиков ЧМ-2018 разрабатываются в Калининграде

«Существует ряд направлений (помимо инфраструктурных), которые мы сейчас активно продвигаем. Первое направление — это специальные маршруты для болельщиков, которые приедут на территорию Калининградской области, я имею ввиду туристические, экскурсионные. Это специальная карта лояльности <…>, которая будет называться “Kaliningrad City Pass” и фактически использовать тот опыт, который который сейчас есть по карте “Moscow City Pass”, “Санкт- Петербург” и так далее», — сказал он, добавив, что наряду с новыми будет использоваться уже действующая в регионе карта туриста «Аmber card», являющаяся одним из элементов паспорта туриста и обеспечивающая значительные скидки на ряд услуг (на экскурсии, питание, транспорт).

Касаясь особых туристических маршрутов, Ермак заметил, что они создаются в том числе с учетом интереса болельщиков- мужчин, болельщиц-женщин и подруг болельщиков, которые по тем или иным причинам не попадают на стадион. По его словам, есть специальный маршрут, связанный с янтарным шопингом, или, например, маршрут «Места для поцелуев», где в навигаторе указаны координаты точки, «где лучше всего получаются селфи в момент поцелуя» — «то есть, достаточно такая интересная история, мы ее сами оттестировали, получилось довольно хорошо», — заверил он.

Ермак подчеркнул, что будут учтены все вопросы поддержки гостей и болельщиков. На базе информационно- туристического центра в Калининграде будет работать Центр их размещения. Регион приложит максимум усилий для комплексного решения задач по встрече болельщиков ЧМ с тем, чтобы они «не только об этом не пожалели, но и обязательно вернулись и после 2018 года; может быть со своими семьями, друзьями», — подчеркнул врио министра.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове- на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

Калининград примет четыре матча группового этапа мирового первенства. Игры пройдут на стадионе, который строится на острове Октябрьский. Арена рассчитана на 35 тыс. мест, включая временные трибуны на 10 тыс. болельщиков. Завершение строительства стадиона запланировано на конец 2017 года.