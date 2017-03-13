Калининград собирается побить рекорд прироста турпотока благодаря ЧМ-2018

По его словам, прирост туристического потока в 2016 году составил 1,3−1,4 млн человек — около 30 процентов. «Это рекордный для нас показатель, но мы постараемся сохранить темп и приумножить показатели в следующем году, когда пройдет такое знаковое событие как чемпионат мира», — добавил он.

Врио министра по туризму региона Андрей Ермак отметил, что регион обучит к турниру специальных экскурсоводов. «В прошлом году мы обучили более 25 экскурсоводов на госсредства. В этом году акцент в их обучении будет сделан на чемпионат мира», — сказал он.

Во время чемпионата мира, который пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года, арена в Калиниграде примет четыре матча группового этапа.