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13 марта 2017, 12:33 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

Калининград собирается побить рекорд прироста турпотока благодаря ЧМ-2018

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Калининградская область планирует обновить рекорд по объему туристического потока благодаря чемпионату мира по футболу 2018 года. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов.

По его словам, прирост туристического потока в 2016 году составил 1,3−1,4 млн человек — около 30 процентов. «Это рекордный для нас показатель, но мы постараемся сохранить темп и приумножить показатели в следующем году, когда пройдет такое знаковое событие как чемпионат мира», — добавил он.

Врио министра по туризму региона Андрей Ермак отметил, что регион обучит к турниру специальных экскурсоводов. «В прошлом году мы обучили более 25 экскурсоводов на госсредства. В этом году акцент в их обучении будет сделан на чемпионат мира», — сказал он.

Во время чемпионата мира, который пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года, арена в Калиниграде примет четыре матча группового этапа.
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МОСКВА, 13 марта./ТАСС/. Кассиры московского метро, а также инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) пройдут курсы английского языка. Это поможет им общаться с иностранными туристами, которые приедут в столицу на футбольные матчи Кубка конфедераций — 2017 и чемпионата мира по футболу 2018 года, отмечается в сообщении, размещенном на сайте столичной мэрии.
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