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13 марта 2017, 10:00 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

Более 600 сотрудников метро Москвы пройдут курсы английского языка перед ЧМ по футболу

МОСКВА, 13 марта./ТАСС/. Кассиры московского метро, а также инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) пройдут курсы английского языка. Это поможет им общаться с иностранными туристами, которые приедут в столицу на футбольные матчи Кубка конфедераций — 2017 и чемпионата мира по футболу 2018 года, отмечается в сообщении, размещенном на сайте столичной мэрии.

«Ожидается, что обучение пройдут 650 сотрудников — 350 кассиров и 300 инспекторов ЦОМП. На сегодняшний день уже более 100 кассиров окончили курсы», — говорится в сообщении.

Также к Кубку конфедераций на станциях метро установят 10 новых стоек «Живое общение», где пассажиры смогут получить ответы на вопросы о транспорте, маршрутах и достопримечательностях в городе. При этом консультации будут проводить как на русском, так и на английском языке.

Список станций, где установят новые стойки, прорабатывается. В настоящий момент в метро и на Московском центральном кольце (МЦК) действует 18 таких стоек.

«Мы развиваем информационный сервис, поскольку он очень популярен у пассажиров. Ежедневно к специалистам справочных на станциях метро обращаются порядка 3 тыс. человек», — рассказал заместитель столичного мэра Максим Ликсутов.

Рядом со стойками «Живое общение» также можно купить сувениры. Витрины работают на четырех станциях: «Арбатской» Арбатско-Покровской линии, «Павелецкой» Замоскворецкой линии, «Пушкинской» и «Площади Революции». Там пассажиры могут приобрести более 50 товаров, среди них ежедневники, ручки, чехлы для смартфонов, термосы с символикой столичной подземки и «Московского транспорта». Сувениры особенно популярны среди туристов.
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