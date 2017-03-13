Более 600 сотрудников метро Москвы пройдут курсы английского языка перед ЧМ по футболу

«Ожидается, что обучение пройдут 650 сотрудников — 350 кассиров и 300 инспекторов ЦОМП. На сегодняшний день уже более 100 кассиров окончили курсы», — говорится в сообщении.

Также к Кубку конфедераций на станциях метро установят 10 новых стоек «Живое общение», где пассажиры смогут получить ответы на вопросы о транспорте, маршрутах и достопримечательностях в городе. При этом консультации будут проводить как на русском, так и на английском языке.

Список станций, где установят новые стойки, прорабатывается. В настоящий момент в метро и на Московском центральном кольце (МЦК) действует 18 таких стоек.

«Мы развиваем информационный сервис, поскольку он очень популярен у пассажиров. Ежедневно к специалистам справочных на станциях метро обращаются порядка 3 тыс. человек», — рассказал заместитель столичного мэра Максим Ликсутов.