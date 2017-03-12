Сорокин: Необходимое количество гостиниц к ЧМ-2018 будет обеспечено
МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Оргкомитет чемпионата мира по футболу 2018 года не испытывает проблем с подготовкой гостиниц к турниру, их необходимый минимум будет обеспечен. Об этом ТАСС заявил генеральный директор оргкомитета Алексей Сорокин.
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Ранее в воскресенье замруководителя Ростуризма Алексей Конюшков в рамках Международной туристической выставки «Интурмаркет» отметил, что количество строящихся гостиниц не соответствует заявленному изначально, что говорит о «неграмотном управленческом подходе» ряда региональных устроителей.
«Действительно, некоторые гостиницы перестали строиться или строятся с задержкой, но это не повлияет на ход подготовки, потому что мы в целом уже справляемся, — прокомментировал ситуацию Сорокин. — У нас было несколько ключевых гостиниц, но вопросы по ним мы уже решили, и в целом у нас гостиниц хватит. На Кубок конфедераций их нужно намного меньше того, что есть, здесь даже говорить не приходится, а на чемпионате мира мы все равно справимся. То есть мы полностью укомплектованы, операционный минимум мы обеспечим».
Чемпионат мира пройдет в 11 городах России в
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