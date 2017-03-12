Глава Ростуризма призвал создать карты туристов в городах ЧМ-2018

Об этом он заявил на Всероссийском совещании по актуальным вопросам развития туризма в РФ.

В качестве примера Сафонов привел проект «Карта гостя Крыма», которая позволяет гостям полуострова получать скидки на посещение объектов культурного и природного наследия. «Мы просим в городах, где пройдет чемпионат мира по футболу, реализовать этот проект», — сказал Сафонов.

Он подчеркнул, что в городах, где пройдут Кубок конфедерации в 2017 году и чемпионат мира по футболу в 2018 году, должны создаваться «высококачественные инновационные туристские продукты» мирового уровня.