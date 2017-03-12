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12 марта 2017, 13:24 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

Глава Ростуризма призвал создать карты туристов в городах ЧМ-2018

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Глава Ростуризма Олег Сафонов предложил создать в городах, где состоятся матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, специальные карты туристов, которые позволят посещать несколько туристических объектов.

Об этом он заявил на Всероссийском совещании по актуальным вопросам развития туризма в РФ.

В качестве примера Сафонов привел проект «Карта гостя Крыма», которая позволяет гостям полуострова получать скидки на посещение объектов культурного и природного наследия. «Мы просим в городах, где пройдет чемпионат мира по футболу, реализовать этот проект», — сказал Сафонов.

Он подчеркнул, что в городах, где пройдут Кубок конфедерации в 2017 году и чемпионат мира по футболу в 2018 году, должны создаваться «высококачественные инновационные туристские продукты» мирового уровня.
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