Глава Ростуризма призвал создать карты туристов в городах ЧМ-2018
МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Глава Ростуризма Олег Сафонов предложил создать в городах, где состоятся матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, специальные карты туристов, которые позволят посещать несколько туристических объектов.
Об этом он заявил на Всероссийском совещании по актуальным вопросам развития туризма в РФ.
В качестве примера Сафонов привел проект «Карта гостя Крыма», которая позволяет гостям полуострова получать скидки на посещение объектов культурного и природного наследия. «Мы просим в городах, где пройдет чемпионат мира по футболу, реализовать этот проект», — сказал Сафонов.
Он подчеркнул, что в городах, где пройдут Кубок конфедерации в 2017 году и чемпионат мира по футболу в 2018 году, должны создаваться «высококачественные инновационные туристские продукты» мирового уровня.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter