Ростуризм обеспокоен ходом подготовки гостиниц к ЧМ-2018 по футболу

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«Многие считают, что города, получившие право на проведение матчей чемпионата мира и Кубка конфедераций — это такие счастливчики, и все у них отлично развивается. Но это колоссальная ответственность регионов, губернаторов, лиц, подписавших заявочную книгу. Строительство и подготовка должны вестись неимоверными темпами, но нас, к сожалению, иногда коллеги подводят. Я постараюсь обойти персоналии, но, тем не менее, было заявлено одно количество гостиниц, строится — другое», — сказал он.

«Я не боюсь этих слов, но это свидетельствует о неграмотном управленческом подходе», — подчеркнул Конюшков.

Замглавы Ростуризма отметил, что в организации для сотрудничества с регионами действует рабочая группа по развитию инфраструктуры средств размещения. «Мы можно сказать их трясем: скажите, что нужно для создания средств размещения в регионах. Мы готовы обсуждать предложения с Госдумой и Советом Федерации. Но предложений очень мало», — рассказал Конюшков.

«Мы говорим о десятках тысяч болельщиков, которые должны быть размещены. В первую очередь, вопрос безопасности, ему мы уделяем большое внимание. Где будут эти тысячи болельщиков размещены, если мы до сих пор не можем решить вопрос размещения целевых групп?» — отметил Конюшков.

В то же время, по его словам, есть и положительные примеры, например, Ростов-на-Дону. «Там губернатор включился в процесс полностью, это показывает, что, когда мы хотим — все можем, — сказал он. — Чемпионат мира важно не просто провести. Все построенные объекты будут потом работать на благо нашей страны, и задача наследия должна быть реализована, как, например, работает постолимпийский Сочи».