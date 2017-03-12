Ростуризм обеспокоен ходом подготовки гостиниц к ЧМ-2018 по футболу
МОСКВА, 12 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Строительство и подготовка гостиниц для чемпионата мира по футболу в России 2018 года не проходит в необходимом темпе
из-за неграмотных управленческих шагов ряда региональных устроителей. Об этом заявил замруководителя Ростуризма Алексей Конюшков в рамках Международной туристической выставки «Интурмаркет».
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Многие считают, что города, получившие право на проведение матчей чемпионата мира и Кубка конфедераций — это такие счастливчики, и все у них отлично развивается. Но это колоссальная ответственность регионов, губернаторов, лиц, подписавших заявочную книгу. Строительство и подготовка должны вестись неимоверными темпами, но нас, к сожалению, иногда коллеги подводят. Я постараюсь обойти персоналии, но, тем не менее, было заявлено одно количество гостиниц, строится — другое», — сказал он.
«Я не боюсь этих слов, но это свидетельствует о неграмотном управленческом подходе», — подчеркнул Конюшков.
Замглавы Ростуризма отметил, что в организации для сотрудничества с регионами действует рабочая группа по развитию инфраструктуры средств размещения. «Мы можно сказать их трясем: скажите, что нужно для создания средств размещения в регионах. Мы готовы обсуждать предложения с Госдумой и Советом Федерации. Но предложений очень мало», — рассказал Конюшков.
«Мы говорим о десятках тысяч болельщиков, которые должны быть размещены. В первую очередь, вопрос безопасности, ему мы уделяем большое внимание. Где будут эти тысячи болельщиков размещены, если мы до сих пор не можем решить вопрос размещения целевых групп?» — отметил Конюшков.
В то же время, по его словам, есть и положительные примеры, например,
Чемпионат мира пройдет в 11 городах России в
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