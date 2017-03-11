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11 марта 2017, 14:41 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

Мутко: Миллион туристов посетит Россию во время ЧМ-2018

МОСКВА, 11 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Во время проведения чемпионата мира 2018 года по футболу Россию посетит миллион туристов. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ, глава оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко.

По словам президента РФС Россия является страной с огромным туристическим потенциалом. Увеличить
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«Мы планируем, что Россию посетит миллион туристов только во время чемпионата мира по футболу, — сказал Мутко. — Что касается продажи билетов на Кубок конфедераций, то пока продано 170 тысяч билетов».

По его словам, Россия является страной с огромным туристическим потенциалом. «Впереди много масштабных проектов, которые расскажут о нашей стране, главный из них, конечно же, чемпионат мира 2018 года, — отметил Мутко. — Это не только 11 городов, которые примут матчи чемпионата, но еще 20 городов, где будут жить команды, 20 городов, где будут размещаться болельщики. Мы расскажем о России и покажем ее всему миру, покажем всем, что она является демократической страной».

Матчи чемпионата мирапройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России. В их числе Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Саранск, Калининград, Волгоград, Екатеринбург, Самара, Сочи и Ростов- на-Дону.
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