Минстрой области: Поле «Ростов-Арены» будет круглый год в хорошем состоянии
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 марта. /Корр. ТАСС Дмитрий Буянин/. Поле строящегося в Ростове-на-Дону к чемпионату мира по футболу 2018 года стадиона «Ростов-Арена» будет высочайшего качества и круглый год будет находиться в хорошем состоянии. Об этом ТАСС сообщил министр строительства Ростовской области Николай Безуглов.
«Вся проектная документация согласовывается с ФИФА. Организация своими визитами постоянно этот вопрос контролирует, мы ничего не предпринимаем без согласования с оргкомитетом чемпионата мира и ФИФА. Поле будет с поливом и подогревом, а для его устройства будут применены, безусловно, самые лучшие мировые и передовые технологии», — сказал Безуглов.
По его словам, обустройство поля начнется уже в ближайшее время.
«Залито бетонное основание поля и 20 марта строители приступят к обустройству самого “пирога” футбольного поля. Это самый основной и ответственный элемент. Создавать поле будет английская компания и ее российский филиал “Сис рус”. Это известная компания, которая занималась обустройством стадионов как в Англии, так и в России и на Украине», — сказал Безуглов.
Готовность сооружения составляет на данный момент 75 процентов. Комплекс зданий и сооружений нового футбольного стадиона будет расположен на левом берегу реки Дон и станет композиционным ядром застройки левобережной части города. Стоимость стадиона составляет 18,7 млрд рублей. Пятиэтажная арена будет вмещать 45 тысяч зрителей и иметь три яруса открытых трибун.
Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и
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