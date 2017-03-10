Минстрой области: Поле «Ростов-Арены» будет круглый год в хорошем состоянии

«Вся проектная документация согласовывается с ФИФА. Организация своими визитами постоянно этот вопрос контролирует, мы ничего не предпринимаем без согласования с оргкомитетом чемпионата мира и ФИФА. Поле будет с поливом и подогревом, а для его устройства будут применены, безусловно, самые лучшие мировые и передовые технологии», — сказал Безуглов.

По его словам, обустройство поля начнется уже в ближайшее время.

«Залито бетонное основание поля и 20 марта строители приступят к обустройству самого “пирога” футбольного поля. Это самый основной и ответственный элемент. Создавать поле будет английская компания и ее российский филиал “Сис рус”. Это известная компания, которая занималась обустройством стадионов как в Англии, так и в России и на Украине», — сказал Безуглов.

Готовность сооружения составляет на данный момент 75 процентов. Комплекс зданий и сооружений нового футбольного стадиона будет расположен на левом берегу реки Дон и станет композиционным ядром застройки левобережной части города. Стоимость стадиона составляет 18,7 млрд рублей. Пятиэтажная арена будет вмещать 45 тысяч зрителей и иметь три яруса открытых трибун.