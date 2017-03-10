В Сочи введен в эксплуатацию стадион «Фишт»
Футбольный стадион «Фишт» получил свидетельство о вводе в эксплуатацию. Об этом сообщил
вице-премьер России Виталий Мутко по итогам совещания по подготовке стадиона «Фишт» к приему чемпионата мира и Кубка конфедераций.
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«Проделана колоссальная работа, стадион получил свидетельство о вводе в эксплуатацию, работы все завершены, сейчас оформляется сертификат. Я думаю, что это будет высшей категории (документ), который он получит со стороны Российского футбольного союза», — цитирует господина Мутко ТАСС. По словам
Напомним, что на стадионе «Фишт» пройдут матчи группового этапа и полуфинал Кубка конфедераций—2017. Кроме того, здесь состоятся матчи группового этапа, 1/8 финала и четвертьфинала чемпионата мира-2018. Ранее сообщалось, что стадион «Фишт» к марту 2017 года будет полностью готов принимать футбольные матчи.
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