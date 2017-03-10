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10 марта 2017, 10:20 | Футбол: Чемпионат мира | Lenta.Ru

Глава ФИФА пригрозил лишить США права на ЧМ-2026 из-за указа Трампа

Президент Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) Джанни Инфантино пригрозил лишить США права на проведение чемпионата мира по футболу в 2026 году из-за миграционного указа президента страны Дональда Трампа. Об этом в четверг, 9 марта, сообщает Bloomberg.

Президент ФИФА Джанни Инфантино пригрозил лишить США права на проведение чемпионата мира по футболу в 2026 году из-за миграционного указа президента страны Дональда Трампа. Он также предположил что решение Вашингтона может негативно сказаться на шансах Лос-Анджелеса в борьбе с Парижем за право принять Игры-2024. Увеличить
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«Любая сборная, в также ее болельщики и официальные лица, которая может претендовать на участие в ЧМ, должна иметь доступ в страну, где он проводится. В противном случае она не получит право на такой турнир», — заявил Инфантино. Кроме того, он добавил, что указ Трампа может негативно сказаться на шансах Лос-Анджелеса в борьбе с Парижем за право принять летние Олимпийские игры 2024 года.

Как отмечает агентство, США считается основным претендентом на проведение ЧМ в 2026 году. При этом, как уточняется, мундиаль может быть организован Соединенными Штатами как самостоятельно, так совместно с Канадой и Мексикой.

Прием заявок на проведение ЧМ продлится до декабря 2018 года. Страна-организатор турнира будет выбрана путем голосования всех 211 государств-членов ФИФА. Победителя объявят в мае 2020 года. Как отмечается ЧМ-2026 станет первым мундиалем, который пройдет в расширенном формате — в нем примут участие 48 команд, а не 32.

6 марта Трамп подписал новый исполнительный указ об ужесточении иммиграционной политики. Документ вступит в силу 16 марта. Указ запрещает на 90 дней въезжать в США гражданам Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Действие документа не распространяется на обладателей виз, выданных до 27 января, или вида на жительство.

Чемпионат мира — 2018 пройдет в России, а турнир 2022 года — в Катаре.
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