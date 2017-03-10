Глава ФИФА пригрозил лишить США права на ЧМ-2026 из-за указа Трампа
Президент Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) Джанни Инфантино пригрозил лишить США права на проведение чемпионата мира по футболу в 2026 году
из-за миграционного указа президента страны Дональда Трампа. Об этом в четверг, 9 марта, сообщает Bloomberg.
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«Любая сборная, в также ее болельщики и официальные лица, которая может претендовать на участие в ЧМ, должна иметь доступ в страну, где он проводится. В противном случае она не получит право на такой турнир», — заявил Инфантино. Кроме того, он добавил, что указ Трампа может негативно сказаться на шансах
Как отмечает агентство, США считается основным претендентом на проведение ЧМ в 2026 году. При этом, как уточняется, мундиаль может быть организован Соединенными Штатами как самостоятельно, так совместно с Канадой и Мексикой.
Прием заявок на проведение ЧМ продлится до декабря 2018 года.
6 марта Трамп подписал новый исполнительный указ об ужесточении иммиграционной политики. Документ вступит в силу 16 марта. Указ запрещает на 90 дней въезжать в США гражданам Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Действие документа не распространяется на обладателей виз, выданных до 27 января, или вида на жительство.
Чемпионат мира — 2018 пройдет в России, а турнир 2022 года — в Катаре.
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