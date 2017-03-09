Ситуационный центр к ЧМ-2018 по футболу заработает в Москве на Петровке, 38

«Это будет небольшое строение, в котором разместится городской ситуационный центр для координации деятельности служб во время мирового первенства по футболу. Работы не коснутся существующих строений», — приводятся слова Хуснуллина на сайте столичной мэрии.

По словам заммэра, проект уже есть, скоро начнется строительство здания. Хуснуллин также отметил, что столица активно готовится к предстоящему турниру и наплыву туристов: «Только в этом году планируется открыть новых отелей более чем на 2,3 тыс. номеров. В прошлом году появилось восемь гостиниц на 1387 номеров».

Заммэра напомнил, что завершаются реконструкция Лужников и строительство тренировочных полей. «Уже готов и прошел все проверки ФИФА стадион футбольного клуба “Спартак”, который тоже примет матчи первенства», — добавил он.