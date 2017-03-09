Генподрядчик: готовность стадиона в Самаре составляет 70 процентов

Об этом сообщил заместитель генерального директора генподрядчика строительства, компании «Производственно-строительное объединение» «Казань», Леонид Шуплецов. Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. Стадион в Самаре примет шесть матчей чемпионата: четыре матча групповой стадии, матч 1/8 финала и четвертьфинала.

— Готовность самарского стадиона в целом по общестроительным работам сегодня — около 70 процентов, — приводит ТАСС слова Шуплецова. — Монолитные работы завершены более чем на 99 процентов — из 235 тысяч тонн бетона осталось залить 1,5 тысячи тонн.