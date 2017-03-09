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9 марта 2017, 14:35 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

Генсек ФИФА: Поводов для бойкота ЧМ-2018 в России быть не может

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 марта. /ТАСС/. Футбольные федерации мира не имеют оснований для бойкота чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России. Такое мнение в разговоре с журналистами высказала генеральный секретарь Международной федерации футбола (ФИФА) Фатма Самура, которая присутствует в Санкт-Петербурге на праздновании 100 дней до старта Кубка конфедераций.

По словам Фатмы Самуры у России хороший уровень подготовки в том числе с точки зрения безопасности. Увеличить
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«У России хороший уровень подготовки, в том числе с точки зрения безопасности. Поводов для бойкотов не может быть», — сказала Самура.

«У нас нет причин забирать у России чемпионат мира. И сегодняшнее мероприятие показало, как власти и ФИФА настроены провести один из лучших в истории чемпионатов мира по футболу. Мы стремимся минимизировать риск любого бойкота», — добавила она.

Матчи Кубка конфедераций примут Москва, Санкт-Петербург, Казань и Сочи, турнир пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года. Чемпионат мира 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове- на-Дону.
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