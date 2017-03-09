Генсек ФИФА: Поводов для бойкота ЧМ-2018 в России быть не может

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«У России хороший уровень подготовки, в том числе с точки зрения безопасности. Поводов для бойкотов не может быть», — сказала Самура.

«У нас нет причин забирать у России чемпионат мира. И сегодняшнее мероприятие показало, как власти и ФИФА настроены провести один из лучших в истории чемпионатов мира по футболу. Мы стремимся минимизировать риск любого бойкота», — добавила она.