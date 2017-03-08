Кафу: Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет на высшем уровне
МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Чемпионат мира по футболу, который состоится в России в 2018 году, пройдет на высшем уровне. Такое мнение высказал двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Кафу, чьи слова приводит пресс- служба Международной федерации футбола (ФИФА).
«Я уже вижу, сколько внимания уделяется в России подготовке к чемпионату мира, поэтому уверен, что он пройдет на высшем уровне, — сказал Кафу. — Шансы на победу будут у всех сборных, которые на него попадут. Надеюсь, у Бразилии шансы будут особенно хорошими».
Кафу прибыл в
«Для меня всегда огромное удовольствие здесь бывать, мне очень нравится потрясающая историческая атмосфера Петербурга. В прошлый раз у меня не было возможности так погулять по городу, как сегодня, поэтому мечтал вернуться, и мечта сбылась. Конечно, контраст с Бразилией по погоде огромный — там сейчас +40. Но не беда, мне все равно очень приятно здесь», — отметил Кафу.
Кроме того, 46-летний бразилец предположил, что в финальном матче предстоящего Кубка конфедераций сыграют сборные России и Германии. «По опыту Бразилии могу сказать, что Кубок конфедераций — очень важный тест перед чемпионатом мира. Это возможность наиграть состав, настроить футболистов, а победа в этом турнире внушает веру в возможности команды. Конечно, у России есть все шансы как у хозяев, мне кажется, нас ждет финал Германия — Россия», — сказал Кафу.
Матчи Кубка конфедераций примут Москва, Санкт- Петербург, Казань и Сочи. Турнир пройдет 17 июня — 2 июля 2017 года. Чемпионат мира 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове-
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