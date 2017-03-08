Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-worldcup/29009839/
8 марта 2017, 18:16 | Футбол: Чемпионат мира | Спорт-Экспресс

Андрей Шевченко: Хорватам нельзя позволять спокойно разыгрывать мяч

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко отметил, что его команда хорошо готова к матчу отбора ЧМ-2018 с Хорватией. Встреча состоится 24 марта в Загребе.

Главный тренер сборной Украины Андрей <span class=error>Шевченко</span> отметил что его команда хорошо готова к матчу отбора ЧМ-2018 с Хорватией. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

— У нас достаточно информации, и мы хорошо понимаем, что этой команде нельзя дать разгуляться, — цитирует Xsport Шевченко. — Нужны коллективный прессинг (не индивидуальный, а именно коллективный), высокий темп, который надо поддерживать на протяжении всех 90 минут. Хорватам нельзя позволять спокойно разыгрывать мяч, иначе будет очень тяжело — у них хорошие исполнители. Мы должны нацеливаться на очень плотную игру, не давать времени на принятие решений. Но в любом случае мы не станем забывать свой футбол. Будем пытаться контролировать мяч и проводить атаки.

— В составе соперника достаточно квалифицированных футболистов. Кого-то из них можете выделить?

— Пожалуй, игроков середины поля — Луку Модрича, Ивана Ракитича, Матео Ковачича. Важная фигура в атаке — Марио Манджукич, хорошие фланги. Для нас, конечно, большой плюс, что не играет Иван Перишич, но его, думаю, найдут кем заменить. Жестко и плотно работают защитники — в обороне клетчатые допускают мало ошибок.

В общем, получается, я вам назвал почти всю команду (улыбается), которая к тому же хорошо сыгранна, они давно выступают вместе. Все исполнители пребывают на ведущих ролях в своих клубах. Но у нас есть пара решений, мы их сейчас обсуждаем и сделаем все, чтобы добиться положительного результата.

Сборная Украины
Новости Матчи Состав Статистика
Сборная Хорватии
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Чемпионата мира

Кафу: Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет на высшем уровне

Кафу: Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет на высшем уровне

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Чемпионат мира по футболу, который состоится в России в 2018 году, пройдет на высшем уровне. Такое мнение высказал двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Кафу, чьи слова приводит пресс- служба Международной федерации футбола (ФИФА).
Еще 7 новостей  Все новости
07 марта

Смотрите, какие письма "МЮ" рассылает болельщикам перед выездом в Ростов-на-Дону

Каррера объяснил, почему не пожал руку Глушакову

Россию отстраняют от Олимпиады-2018